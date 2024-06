Liste d'EELV aux européennes : combien de candidats élus au Parlement européen ?

Ce dimanche 9 juin, la liste Europe-Ecologie-Les Verts connaîtra le nombre d'élus envoyés au Parlement européen après la publications des premiers résultats à 20 heures. EELV parviendra-t-il à créer la surprise ?

Sur sa liste Europe-Ecologie-Les Verts pour les élections européennes, Marie Toussaint compte des ténors du parti, des militants et des personnes issues de la société civile. Mais cette sélection sera-t-elle suffisante pour envoyer des élus au Parlement européen ? Et si tel est le cas, combien ? La candidate EELV espère, a minima, conserver le même nombre de sièges écologistes au Parlement européen et, si possible, en obtenir plus.

Mais les sondages sur les résultats des élections européennes, publiés avant vendredi soir et la fin de la campagne officielle, étaient pessimistes quant aux chances de la candidate de faire aussi bien qu'au dernier scrutin, quand le parti EELV s'était imposé comme la première force de gauche. Les difficultés rencontrées par Marie Toussaint ne semblent pas venir des enjeux écologiques qui sont toujours une préoccupation pour les Français, mais du climat politique et social actuel couplé à la fracture entre les partis de gauche qui ne sert pas les intérêts du groupe Europe-Ecologie-Les Verts. Alors, pour connaître le nombre d'élus EELV qui siégeront au Parlement européen, rendez-vous ce dimanche à 20 heures pour le résultat des élections européennes 2024.

Qui est Marie Toussaint, la tête de liste des écologistes ?

Militante engagée et diplômée de droit, Marie Toussaint est la tête de liste du parti EELV aux prochaines européennes. Membre du Parlement européen depuis 2019, ses principaux faits d'armes sont la fondation de l'ONG "Notre affaire pour tous" en 2015 en collaboration avec Oxfam, Greenpeace et Fondation pour la nature et l'homme qui parvient à condamner l'Etat français pour son manque d'engagement dans la lutte contre le réchauffement climatique. Au Parlement, Marie Toussaint est principalement connue pour avoir incité la reconnaissance de l'écocide dans le droit européen.

Quelle est la liste des candidats Europe-Ecologie-Les Verts (EELV) ?

La liste EELV a été une des premières à être connue en intégralité. Elle comporte 81 noms, un pour chaque siège du Parlement européen réservé aux élus français. Mais tous les candidats écologistes ne seront pas élus, le nombre d'élus dépendra du résultat des élections européennes.

Marie Toussaint , députée européenne depuis 2019

, députée européenne depuis 2019 David Cormand , député européen depuis 2019

, député européen depuis 2019 Mélissa Camara

Mounir Satouri, député européen depuis 2019

député européen depuis 2019 Majdouline Sbai

Benoît Biteau , député européen depuis 2019

, député européen depuis 2019 Caroline Roose , députée européenne depuis 2019

, députée européenne depuis 2019 Abdoulaye Diarra

Priscillia Ludosky

Amine Kessaci

Flora Ghebali

Claude Gruffat, député européen depuis 2020

Stéphanie Dembak-Dijoux

Régis Godec

Aminata Pallud

Charles Braine

Rachel Savin-Puget

Christian Lammens

Sophia Popoff

François Thiollet, député européen depuis 2023

Manon Pellicori

Pierre Carret

Juliana Metivier

Hacene Chibane

Anna Maillard

Nicolas Berjoan

Diara Camarra

Valentin Porte

Sophie Marinopoulos

Jonas Cardoso

Pauline Rapilly Ferniot

Bernard Leterrier

Chloé Sagaspe

Jérémy Savatier

Muriel Courtay

Lancelot Forestier

Florence Loury

Gwenael Floch

Delphine Rochet

Clément Artigue

Laure Curvale

Loris Dumas

Hélène Sanchez

Nacer Kettane

Perrine Torrent

Pierre Benassaya

Manela Vesaphong

Logan Brague

Maud Rebibou

Jacques Chanudet

Camille Mayzoue

Jérémy Roques

Marie Questiaux

Maël Rannou

Nolwenn Henry

Théo Devos

Martine Nourry

Gabriel Laumosne

Justine Jadot

Michaël Vincent

Béatrice Leccia

Joël Broc

Zerrin Bataray

Corentin Soleilhac

Lilla Uveges

François Garcau

Armelle Granger

Billy Chrétien

Caroline Reys

Christophe Dumont

Emeline Hamon

Benoît Bourges

Vanessa Chauvin Degenne

Lou Noirclere

Claire Desmares

Cédric Villani

Mélanie Vogel

Noël Mamère, ancien député européen (1994-1997)

Eva Joly, ancienne députée européenne (2009-2019)

Yannick Jadot, ancien député européen (2009-2023)

Marine Tondelier

Combien de candidats sont éligibles selon les résultats des sondages ?

Une liste doit obtenir au moins 5% des voix lors des élections européennes pour voir certains de ses candidats élus. Le nombre de personnes élues sur les 81 candidats présents sur les listes de chaque parti est proportionnel au résultat obtenu le jour du scrutin. Un minimum de 5% permet d'obtenir 4 sièges, 10% permettent d'obtenir 8 sièges, etc.

Les sondages sur les résultats des élections européennes, publiés avant vendredi soir et la clôture de la campagne officielle annonçaient n'étaient pas unanimes sur la capacité de Marie Toussaint à obtenir des sièges, certains lui accordaient un minimum de 4 à 6 sièges, quand d'autres l'en privaient. Il faut garder à l'esprit que les résultats des sondages et les projections ne sont que des pronostics représentants les tendances de vote à un instant T et ne peuvent être compris comme des prédictions fiables. Il est préférable d'attendre 20 heures et les résultats officiels pour connaître le nombre exacts de sièges glanés par les Ecologistes au Parlement européen.

Tous les sondages cités et commentés dans cet article ont été publiés avant la période de réserve qui a débuté le vendredi 7 juin à minuit. Pour rappel l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certaines sondages d'opinion interdit la publication d'un nouveau sondage, mais "ne fait obstacle ni à la poursuite de la diffusion de sondages publiés avant la veille de chaque scrutin ni au commentaire de ces sondages, à condition que soient indiqués la date de première publication ou diffusion, le média qui les a publiés ou diffusés et l'organisme qui les a réalisés".