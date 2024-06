Européennes 2024 en Allemagne, Italie, Espagne... Quel résultat de l'élection dans les autres pays ?

Les élections européennes 2024 concernent tous les pays de l'Union européenne et les futures orientations politiques du Parlement européen dépendra de l'ensemble des votes, notamment en Allemagne, en Italie et en Espagne.

Les résultats des élections européennes sont à prendre en compte à l'échelle de l'ensemble de l'Union européenne et pas uniquement au niveau national. Il faut garder en tête que le Parlement européen, qui vote la législation de l'union politique européenne, comporte 720 élus et que la France n'en compte que 81 sur cet ensemble. Les votes de nos voisins sont donc cruciaux pour déterminer les orientations politiques du futur Parlement et les rapports de force entre les différents groupes.

Les sièges du Parlement européen sont répartis entre les 27 pays membres de l'UE proportionnellement à la population de chaque pays : plus un pays est peuplé plus il compte d'élus dans l'hémicycle. Les textes prévoient toutefois un minimum de six sièges pour les pays les moins densément peuplés de l'UE, à savoir Malte, le Luxembourg et Chypre. A l'inverse, c'est l'Allemagne qui est le pays le plus représenté avec 96 élus. La France arrive en suivant avec 81 députés et le top cinq est complété par : l'Italie (76 eurodéputés), l'Espagne (61 eurodéputés) et la Pologne (53 eurodéputés). Tous les autres pays comptent entre 33 et 7 élus.

Une majorité de droite possible au Parlement européen ?

La droite représentée par le PPE devrait sortir gagnante des élections européennes de 2024 puisque donnée favorite dans plus de la moitié des 27 pays membres de l'Union européenne. Selon les premières estimations publiées peu après 20h, le Parti populaire européen (droite), va rester le groupe le plus important avec 186 sièges. Y figurent notamment les Républicains français mais aussi la CDU allemande, arrivée en tête outre-Rhin selon les premières projections.

L'alliance des socialistes et démocrates, dont fait notamment partie le PS mené par Raphaël Glucksmann, devrait rester le 2e groupe en terme de sièges devant les centristes où figurent Renaissance, le parti de la majorité présidentielle menée par Valérie Hayer durant cette campagne avec 133 sièges possibles.

Et le RN ? Arrivé en tête en France, le parti de Marine Le Pen et Jordan Bardella siège avec le groupe Identité et démocratie qui devrait obtenir une soixantaine de sièges. Cette élection européenne est marquée par le recul des Ecologistes, notamment en Allemagne. Ce groupe devrait perdre des sièges au Parlement européen.

Avec la montée de l'extrême droite dans certains pays, une grande coalition de droite peut-être devenir majoritaire et représenter plus de la moitié des élus européens ? Il est difficile d'imagine le PPE s'allier avec le CRE mais surtout avec ID, le premier étant de la droite traditionnelle pro-européenne et le dernier représentatif des mouvements populistes et plutôt hostile aux institution européenne. Et si malgré ses profondes division coalition il y avait, elle ne rassemblerait pas tout à fait la moitié des eurodéputés. Même constat pour une coalition du centre-droit, aussi difficile à imaginer, entre les groupes Renew, PPE et CRE. La seule coalition capable de devenir majorité pourrait devoir réunir le PPE, le S&D et Renew, une possibilité difficile à voir.

Les résultats des élections européennes en Allemagne

Avec le plus grand nombre d'élus au Parlement européen, l'Allemagne a un impact non-négligeable sur la composition du Parlement européen. Les élus allemands sont principalement répartis entre le groupe de la droite traditionnelle, le PPE et les Verts avec respectivement 30 et 25 élus. Les résultats des élections européennes de 2024 ne devraient pas trop bousculer les équilibres selon les sondages : la droite représentée par les chrétiens démocrates du CDU et CSU devrait rester majoritaire. Le groupe écologiste risque en revanche de perdre une dizaine de sièges. Le groupe ultra-conservateur européen Identité et Démocratie devrait lui aussi être amputé d'une dizaine d'élus, lesquels ont même déjà quitté ses rangs, après l'exclusion du parti allemand AfD. Si des candidats de cette famille politique sont élus, ils devraient être comptés parmi les non-inscrits, mais soutenir des politiques très conservatrices.

Les résultats des élections européennes en Italie

L'Italie est un des bastions de l'extrême droite au Parlement européen : une trentaine d'eurodéputés italiens siège au sein des groupes ultra-conservateurs (23 au sein d'ID, 10 chez les CRE), contre une quinzaine d'élus chez les Socialistes et Démocrates et un peu plus d'une dizaine d'élus au groupe de droite du PPE. D'après les résultats des sondages, l'Italie pourrait rester à l'extrême droite mais en changeant de camp à l'issue des élections européennes : les élus CRE, dont ceux membresdu parti de la cheffe du gouvernement Giorgia Meloni, deviendraient plus nombreux que ceux d'ID, contrairement à aujourd'hui.

Les résultats des élections européennes en Espagne

La bataille se joue entre deux groupes en Espagne : le parti socialiste ouvrier espagnol qui gouverne le pays et siège chez les S&D et le parti de droite qui siège au PPE. Si le parti de gauche est actuellement majoritaire chez les élus espagnols, ce sont les élus de droite qui pourraient être les plus nombreux une fois les résultats des élections européennes connus selon les sondages. Parmi les élus espagnols, ceux siégeant chez les groupes d'extrême droite sont peu nombreux mais ces derniers pourraient rester sur place et gonfler (très légèrement) les rangs des CRE.

Les résultats des élections européennes en Pologne

En Pologne, l'extrême droite qui est majoritaire avec près d'une trentaine d'élus chez les CRE pourrait perdre de la vitesse et être rattrapée par un autre groupe selon les résultats des sondages. D'après les prévisions, l'extrême droite polonaise perdrait une dizaine d'élus et se retrouverait à un niveau plus au moins égale à celui de la droite plus traditionnelle qui siège au PPE et qui, elle, gagnerait une poignée de sièges. L'essentiel des élus locaux serait réparti entre ces deux groupes au Parlement européen.

Les résultats des élections européennes dans les autres pays

Dans plusieurs autres pays de l'Union européenne les forces de droite et d'extrême ont le vent en poupe et pourraient remporter les élections européennes au niveau national. Le alliés du PPE sont toutefois plus souvent donnés en tête face aux élus qui ambitionnent de siéger au CRE ou chez ID. Aux Pays-Bas et en Autriche, qui comptent respectivement 31 et 20 élus au Parlement européen, le groupe ID est donné en tête devant le PPE. Ailleurs, comme en Grèce, en Hongrie ou République Tchèque (21 élus chacun) c'est le PPE qui est en tête, mais unies les forces d'extrême droite peuvent former un bloc fort dans certains pays, notamment en République Tchèque.

Ce sont les forces de gauche qui sont données favorites dans les résultats des sondages d'autres pays comme en Roumanie, au Portugal et en Suède, mais elles sont également talonnés par les forces de droite alliées du PPE. Les écart sont si minces que les forces des différents camps s'équilibrent. En Belgique aussi les rapports de force sont assez équilibrés, mais c'est le bloc d'extrême droite et de droite qui dispose d'un léger avantage sur celui de la gauche.

Tous les sondages cités et commentés dans cet article ont été publiés avant la période de réserve qui a débuté le vendredi 7 juin à minuit. Pour rappel l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certaines sondages d'opinion interdit la publication d'un nouveau sondage, mais "ne fait obstacle ni à la poursuite de la diffusion de sondages publiés avant la veille de chaque scrutin ni au commentaire de ces sondages, à condition que soient indiqués la date de première publication ou diffusion, le média qui les a publiés ou diffusés et l'organisme qui les a réalisés".