Liste de LFI aux européennes : combien de candidats élus au Parlement européen ?

Ce dimanche 9 juin, La France insoumise connaîtra le nombre d'élus envoyés au Parlement européen après les résultats des élections européennes.

La liste de LFI portée par Manon Aubry veut œuvrer pour bâtir une Europe de gauche forte. Mais elle doit pour cela faire élire un maximum de ses candidats grâce à son résultat aux élections européennes de 2024. Cette dernière assure être à la tête d'une liste de gauche unie, même si les quatre principales forces de gauche se sont engagées séparément dans la campagne des élections européenne.

La liste de Manon Aubry souffre en partie de sa position sur la situation à Gaza et le conflit israélo-palestinien qui a valu à plusieurs de ses candidats d'être au cœur de polémiques et convoqués dans le cadre d'une enquête pour "apologie du terrorisme" en pleine campagne électorale, notamment la juriste pro-palestinienne Rima Hassan, numéro 7 sur la liste.

Alors, pour connaître le nombre d'élus LFI qui siégeront au Parlement européen, rendez-vos ce dimanche à 20 heures pour les résultats des élections européennes. En ce qui concerne les derniers sondages, publiés avant vendredi soir et la fin de la campagne officielle, ils accordaient moins de 10 sièges au parti insoumis. Mais ces baromètres n'indiquent que la tendance générale d'un groupe d'électeurs à un instant T et ne gagent aucunement du résultat final, qui ne sera connu que dimanche soir à l'issue du scrutin.

Qui est Manon Aubry, la tête de liste des Insoumis ?

Engagée avec La France Insoumise depuis 2019, Manon Aubry a été reconduite comme tête de liste pour les européennes 2024. Après Sciences Po, la diplômée en sciences politiques et en affaires et relations internationales a travaillé huit ans pour différentes ONG, puis rejoint sa mère, Catherine Poggi-Aubry, dans les rangs de LFI. Manon Aubry devient rapidement une figure du parti fondé par Jean-Luc Mélenchon.

La militante de gauche est la seule Française à siéger au conseil des présidents du Parlement européen. Dans l'hémicycle européen, elle prend position contre l'évasion fiscale en Europe, les féminicides et est à l'initiative d'une proposition d'une directive européenne sur le devoir de vigilance européen, un texte "visant à condamner les multinationales violant les droits humains et détruisant l'environnement dans leur chaîne de production." Pour le prochain scrutin, elle avait lancé un appel aux socialistes, aux communistes et aux écologistes pour la création d'une liste commune dans la lignée de la Nupes, mais son projet n'a pas reçu les soutien des trois autres formations de gauche.

Quelles est la liste des candidats de La France Insoumise (LFI) ?

La liste de LFI est maintenant complète. Elle comporte 81 noms, un pour chaque siège du parlement européen réservé aux élus français. Cela ne signifie pas que l'ensemble des noms sur la liste siègeront au Parlement, le nombre d'élus dépendra du résultat des élections européennes.

Manon Aubry , députée européenne depuis 2019,

, députée européenne depuis 2019, Younous Omarjee, député européen depuis 2012

député européen depuis 2012 Marina Mesure , députée européenne depuis 2022

, députée européenne depuis 2022 Anthony Smith

Leïla Chaibi , députée européenne depuis 2019

, députée européenne depuis 2019 Arash Saeidi

Rima Hassan

Damien Carême, député européen depuis 2019

député européen depuis 2019 Emma Fourreau

Aurélien Le Coq

Carine Sandon

Daniel Ibanez

Séverine Véziès

Mohamed Bensaada

Muriel Pascal

Nordine Raymond

Marie Mesmeur

Mickaël Idrac

Camille Hachez

Brahim Ben Ali

Myriam Thieulent

Berenger Cernon

Anne Sanchez

Maxime Da Silva

Latifa Chay

Abdelkader Lahmar

Laetitia Rigaudière

Kevin Capron

Sandra Pereira-Ostanel

Maxime Viancin

Nadia Aouchiche

Reda Belkadi

Nahima Lounis

Laurent Thérond

Anaïs Belouassa Cherifi

Auréliano Lopes

Lynda Kebbas

Virginio Cestaro

Cécilia Fonseca

Yohann Taillandier

Marielle Lemaitre

Matthieu Barberis

Dalale Belhout

Maël Brillant

Isabelle Chenou

Maxime Bergonso

Juliette Charlot

Kévin Vercin

Stéphanie Cauzit

Guillaume Lescaut

Zohra Briand

Jean-Thomas Debe

Valérie Robert

Brice Allemandou

Laura Vallée Hans

Mehdi Chtioui

Louise Heritier

Jean-Marie Brom

Valérie Jacq

Emilie Fromont

Marion Beauvalet

Jean-Christophe Turpin

Ingrid Viot

Allan Popelard

Pauline Dumas

Grégory Perche

Leila Arfoutni

Axel Maignan

Marion Détais

Mohamed Awad

Christelle Gobert

Albert Levy

Florence Claudepierre

Xavier Czapla

Asma Rharmaoui-Claquin

Pierre-Yves Cadalen

Philippine Heyman

Michel Larive

Annabelle Huet

Jean-Luc Mélenchon, ancien député européen (2009-2017)

Huguette Bello

Combien de sièges pour LFI selon les résultats des sondages ?

Une liste doit obtenir au moins 5% des voix lors des élections européennes pour voir certains de ses candidats élus. Le nombre de personnes élues sur les 81 candidats présents sur les listes de chaque parti est proportionnel au résultat obtenu le jour du scrutin. Un minimum de 5% permet d'obtenir 4 sièges, 10% permettent d'obtenir 8 sièges et ainsi de suite.

Les sondages sur les résultats des élections européennes, publiés avant vendredi soir et la clôture de la campagne officielle, créditaient LFI d'une demi-douzaine de sièges au Parlement européen, soit un niveau équivalent au nombre d'eurodéputés insoumis actuel. Mais il faut garder à l'esprit que les résultats des sondages et les projections ne sont que des pronostics représentants les tendances de vote à un instant T et ne peuvent être compris comme des prédictions fiables. Il est préférable d'attendre 20 heures et les résultats officiels pour connaître le nombre exacts de sièges glanés par La France insoumise au Parlement européen.

Tous les sondages cités et commentés dans cet article ont été publiés avant la période de réserve qui a débuté le vendredi 7 juin à minuit. Pour rappel l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certaines sondages d'opinion interdit la publication d'un nouveau sondage, mais "ne fait obstacle ni à la poursuite de la diffusion de sondages publiés avant la veille de chaque scrutin ni au commentaire de ces sondages, à condition que soient indiqués la date de première publication ou diffusion, le média qui les a publiés ou diffusés et l'organisme qui les a réalisés".