Aleksandar Nikolic : qui est ce conseiller régional élu aux européennes sur la liste du RN ?

Le conseiller régional du Centre-Val-de-Loire a été coché sur la liste de Jordan Bardella aux élections européennes ce 9 juin et vient d'être élu à Strasbourg. Qui est cet homme de 37 ans très peu connu de la sphère politique française ?

À 37 ans, Aleksandar Nikolic prenait place en 19e position sur la liste du Rassemblement national menée par Jordan Bardella pour les élections européennes 2024. Une liste composée d'eurodéputés sortants et de personnalités qui se soumettront pour la première fois au suffrage des électeurs. Pour Aleksandar Nikolic, le pari est gagné, il siègera au Parlement européen.

Conseiller régional et municipal

Conseiller régional du Centre-Val-de-Loire et conseiller municipal de Saint-Rémy-sur-Avre, Aleksandar Nikolic devra nécessairement abandonner l'un de ses deux mandats locaux. "Je resterai conseiller régional, les deux sont d'ailleurs liés : le conseil régional reçoit de l'argent de l'Union Européenne, et peut orienter l'utilisation de certains fonds européens, je me battrai pour qu'ils soient utilisés dans l'intérêt de nos entreprises, de nos agriculteurs et des habitants de la région" expliquait-il le 17 mai dernier au micro de France Bleu Orléans.

"Le moyen de montrer à Macron un rejet de sa politique"

Une chose est sûre, Aleksandar Nikolic n'est pas spécialement connu dans le paysage politique français. "Il ressemble à Bardella, certains croient même que c'est lui. Mais personne ne sait qui il est, il n'a aucune expérience de la vie d'élu, ce qui pose un problème de compétence incroyable" lançait en 2021 la tête de liste LR aux régionales en Centre Val-de-Loire, Nicolas Forissier. Novice en politique, Nikolic a été battu deux fois aux municipales, dont la dernière à Saint-Rémy-sur-Avre.

Toutefois, la jeune pousse envisage bel et bien de tirer son épingle du jeu grâce à ce siège au Parlement européen, avec l'objectif de faire rayonner le RN : "L'Europe a des conséquences sur leur quotidien, en terme d'agriculture, sur le marché de l'électricité" dit-il, toujours chez France Bleu.