Européennes 2024, en direct : jour de vérité pour le RN, jour d'angoisse pour Macron

Les élections européennes 2024 débutent ce dimanche matin dans toute la France, avec des résultats potentiellement explosifs à la clé ce soir...

Trouvez votre commune pour suivre les résultats des européennes : Sommaire Comment voter pour les européennes

Candidats aux élections européennes

A quoi servent les élections européennes L'essentiel Les élections européennes 2024 appellent aux urnes quelque 49,5 millions de Français ce dimanche, pour renouveler le Parlement européen.

Les bureaux de vote ouvrent à 8h et ferment soit à 18h, soit à 20h, selon la taille des communes et des villes. Les résultats de ces européennes 2024 seront connus à 20h.

Les sondages, qui ne présagent en rien les résultats effectifs de ce soir, avaient jusqu'à vendredi laissé entrevoir une large victoire du RN et une lourde défaite de la majorité présidentielle. Au sein de la macronie, c'est une journée d'angoisse : un revers électoral majeur aux européennes 2024 pourrait handicaper la capacité de l'exécutif à gouverner et à assoir sa légitimité jusqu'à 2027. Emmanuel Macron sera-t-il contraint d'effectuer des changements au sein de l'équipe ministérielle pour impulser une nouvelle dynamique ?

En direct

06:18 - Les Européennes toujours boudées par les Français ? À midi, samedi, la participation était de 4,80% en Guadeloupe. Moins bien qu'en 2019 où le taux avait atteint 5,56%. Il y a 5 ans, seuls 14,37% des électeurs inscrits sur l'île s’étaient déplacés aux urnes. Bien que largement supérieur en Métropole, le taux de participation aux élections européennes restent faible. En 2019, moins de la moitié des Français s'était rendu aux urnes. Cette année, la tendance ne semble pas s'inverser cette année. Un taux de participation similaire est attendu puisqu'à moins d'une semaine du vote seuls 46 à 51% des électeurs disaient avoir l'intention d'aller voter selon les différents sondages. 06:09 - C'est parti pour une journée de vote en Métropole ! Après les territoires d'outre-mer samedi, c'est au tour de la Métropole de voter, ce dimanche, pour les élections européennes. Les bureaux de vote ouvriront à partir de 8h partout en France. En revanche, les horaires de fermeture vont varier d’un département à l’autre. Si dans la majorité du pays, ils fermeront à 18 heures, dans les grandes villes, telles que Paris, Lyon, Marseille, Strasbourg, Toulouse, Montpellier, Bordeaux, Nantes, Grenoble, Metz, Nice, Cannes, les bureaux de vote fermeront leurs portes à 20 heures.

Pour voter lors des élections européennes, il est nécessaire de vous rendre dans votre bureau de vote, muni d'une pièce d'identité. La liste des bureaux de vote de votre commune est disponible sur Linternaute.com, avec les adresses et les horaires d'ouverture. Une fois dans l'isoloir, il vous faudra choisir une liste parmi les 38 candidates pour ces européennes. Un record.

Trouvez l'adresse et les horaires de votre bureau de vote

Les eurodéputés français sont élus lors d'un scrutin proportionnel plurinominal avec listes fermées. Concrètement, chaque parti présente une liste unique de 81 noms et les Français votent pour la liste du parti qu'ils souhaitent voir siéger au Parlement européen. Les 81 sièges réservés aux parlementaires français sont ensuite distribués proportionnellement au nombre de suffrages recueillis par chaque liste. Un seuil de 5% est toutefois fixé, en-deçà duquel aucun siège n'est attribué. D'où l'intérêt pour les partis d'arriver en tête.

Qui sont les candidats aux élections européennes ?

Lors du précédent scrutin, une trentaine de listes avait été inscrite. En 2024, on compte huit listes majeures correspondant aux principales forces politiques nationales : les communistes, les écologistes, les insoumis, les socialistes, la majorité présidentielle, les républicains puis l'extrême droite avec d'une part le Rassemblement national et de l'autre Reconquête. Mais plusieurs autres listes sont en course, certaines représentant des partis connus et candidats à chaque élection comme Lutte Ouvrière ou le Parti animaliste.

A quoi servent les élections européennes ?

Le Parlement européen est réélu en intégralité tous les cinq ans dans les 27 pays de l'Union européenne. Mais les élections de 2024 étant les premières depuis le Brexit et le départ officiel du Royaume-Uni, le nombre de députés élus va changer : ils seront 720 à siéger dans l'hémicycle contre 705 depuis 2020. Chaque pays de l'UE doit élire un certain nombre de députés proportionnellement à sa densité de population : plus un pays est peuplé, plus il dispose d'élus au Parlement. La France doit pour sa part choisir 81 élus en 2024 (contre 79 actuellement).

Une fois élus, les eurodéputés forment le Parlement européen, qui dispose de certains pouvoirs, notamment des capacités législatives. Le Parlement, avec le Conseil de l'Union européenne, est amené à voter les propositions d'actes formulées par la Commission européenne sur divers domaines tels que l'économie, le commerce extérieur, la liberté, la sécurité et la justice, l'énergie, les transports, l'environnement ou encore la politique agricole commune (PAC). Des textes auxquels doivent ensuite se soumettre les pays membres. Mais sur un certain nombre de domaines, le Parlement européen n'a qu'une parole consultative.

Le Parlement européen dispose également de pouvoirs budgétaires et arrête, toujours avec le Conseil de l'UE, les orientations et les priorités financières. Il vote aussi le budget annuel de la Commission. Enfin, l'hémicycle est doté de pouvoir de contrôle notamment sur la Commission puisqu'il élit son président - actuellement Ursula Von der Leyen - sur proposition du Conseil de l'UE et peut déposer une motion de censure contre le représentant de la Commission.