Florian Philippot : des résultats loin du compte aux Européennes 2024

Tête de liste des Patriotes, Florian Philippot ne siègera pas au Parlement européen. Très loin du compte, le score réalisé par le parti n'est pas suffisant pour espérer glaner un siège à Strasbourg.

"Je pense que le 9 juin, il faudra envoyer un vrai signal, ne vous inquiétez pas, c'est bien ce que je compte faire" déclarait Florian Philippot, tête de liste des Patriotes aux élections européennes 2024, lors d'une réunion publique le 15 mai dernier à Louvigny près de Caen. Force est de constater que les résultats de ce scrutin européens sont extrêmement décevants pour l'ex-membre du Front national. Toute la campagne, sa liste n'a été créditée que d'environ 1 % des suffrages. Bien insuffisant et en deçà des 5 % nécessaires pour siéger au Parlement européen. La liste "L'Europe ça suffit" a finalement recueilli 0,92% des voix.

Frexit et maîtrise de l'immigration

Ex-numéro 2 du RN, Florian Philippot, 42 ans, est le fondateur du parti Les Patriotes. Il a également été élu au Parlement européen en 2014 sous la bannière FN. Dans son programme pour les élections européennes 2024, figuraient trois grands piliers, autour de la sortie de l'Union européenne pour la France. D'abord, économiser de l'argent. Un Frexit pourrait permettre d'économiser "15 millions d'euros par an" selon lui. Ensuite, contrôler l'immigration. Quitter l'UE pourrait permettre de "retrouver la maîtrise des frontières en quittant l'espace Schengen pour "échapper au Pacte migratoire qui va nous obliger à se répartir les migrants". Et enfin, gagner son indépendance et obtenir une baisse des prix de l'énergie.

Ancien conseiller municipal de Forbach, une ville de Moselle, et ancien vice-président du Front national, Florian Philippot fut également député européen sur la période de juillet 2014 à juillet 2019. Son dernier poste en date est celui de conseiller régional du Grand Est, un poste qu'il a occupé pendant cinq ans, de 2016 à 2021. Entre-temps, il a fondé le parti des Patriotes, qu'il préside encore à ce jour. Ces élections étaient l'occasion pour lui de se relancer pour de bon dans l'arène politique. Défi manqué avec le faible score des Patriotes réalisé aux Européennes 2024.