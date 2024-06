La Tribune de Genève, Politico : quelles fuites de résultats des Européennes avant 20h ?

Le média suisse La Tribune de Genève pourrait bien contourner la loi française ce dimanche 9 juin 2024, comme lors de précédents scrutins, et dévoiler les premières tendances sur les résultats des élections européennes avant 20h.

En France, il est interdit de publier les résultats des élections avant 20 heures, heure de fermeture des derniers bureaux de vote, conformément à l'article L52-2 du Code électoral. Cette interdiction inclut la diffusion par les médias traditionnels, les sites web et les réseaux sociaux. Politico, comme tous les autres médias respectueux de la loi française, ne publiera pas les résultats des élections européennes avant 20 heures pour se conformer à cette réglementation. Toutefois, les médias peuvent fournir des analyses, des sondages de sortie des urnes et des estimations dès la fermeture des bureaux de vote, à partir de 20 heures.

En revanche, certains sites comme La Tribune de Genève, non-soumis à la réglementation française ont l'opportunité de dévoiler des résultats en avance, bien avant 20 heures. Attention, les électeurs doivent faire preuve de prudence et respecter les règles en vigueur. Il s'agit simplement de tendances, en aucun cas de résultats définitifs.

En 2022, lors de l'élection présidentielle, La Tribune de Genève avait participé au grand déballage, délivrant dès la fin d'après-midi des informations dans son live, sur son site Internet, ainsi que sur Twitter. Sur son fil, on retrouve notamment une "estimation" datée de 19h45 où Emmanuel Macron est donné largement en tête, à 31,9% contre 22,4% pour Marine Le Pen et 20% pour Jean-Luc Mélenchon.

La Tribune de Genève avait mis en ligne un premier "sondage de sorties des urnes" en milieu d'après-midi donnant des chiffres dans l'Outre-mer et des estimations sur le duel final. En fin de journée, elle a aussi abondamment relayé, dans sa couverture de l'élection française en direct, les estimations parfois farfelues de ses confrères belges, notamment de la Libre Belgique. Parmi elles, une estimation a pu donner Emmanuel Macron et Marine Le Pen "au coude-à coude" et une autre a placé la candidate du RN devant le président sortant.