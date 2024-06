Démission de Macron : le chef de l'Etat peut-il jeter l'éponge en cas de défaite aux législatives ?

Emmanuel Macron est catégorique quand il dit qu'il ne démissionnera pas après les élections législatives. Mais il avait été aussi ferme en assurant qu'une victoire du RN aux européennes n'entrainerait pas de dissolution...

"C'est absurde". Emmanuel Macron a été clair sur une éventuelle démission lors de la conférence de presse qu'il a donné le mercredi 12 juin, trois jours après l'annonce de la dissolution et à quatre du lancement de la campagne des élections législatives. Le président de la République se montre ferme sur ce point : il refuse de rendre son tablier avant la fin de son deuxième mandat. D'ailleurs quand la presse évoque devant lui sa démission hypothétique, il rétorque fermement qu'il faut "tordre le cou à ce canard qui n'a jamais existé".

Emmanuel Macron ne semble pas concevoir son départ volontaire de l'Elysée alors qu'il a été élu à deux reprises à la présidence, comme il l'a rappelé en conférence de presse. Il faut dire que démissionner serait un ultime aveu d'échec, surtout si le départ intervient après deux défaites consécutives dans les urnes. Car c'est bien ça le sujet : après la déroute de la majorité présidentielle aux élections européennes, le camp présidentiel peut-il connaître une nouvelle défaite aux élections législatives ? Auquel cas que se passera-t-il pour le locataire de l'Elysée ?

"Les institutions sont claires, la place du président l'est aussi"

Des questions se posent sur l'avenir d'Emmanuel Macron à la tête de la France, alors que les résultats des élections législatives font craindre le pire au sein de la majorité présidentielle. Mais le chef de l'Etat entend bien rester en place quoi qu'il advienne après le second tour des législatives le 7 juillet prochain. "Les institutions sont claires, la place du président, quel que soit le résultat l'est aussi", a souligné Emmanuel Macron dans les colonnes du Figaro Magazine. Sous-entendu : que le camp présidentiel l'emporte ou non et même si le Rassemblement national ou une autre force politique devient majoritaire à l'Assemblée, il ne démissionnera pas.

Quant à une possible demande de démission formulée par une force d'opposition qui deviendrait majoritaire dans l'hémicycle, notamment le RN, le chef de l'Etat répond : "Ce n'est pas le RN qui écrit la Constitution, ni l'esprit de celle-ci".

Un précédent revirement qui rend tout possible

Si Emmanuel Macron assure dur comme fer qu'il n'abandonnera pas l'Elysée avant l'élection présidentielle de 2027, des surprises restent possibles. L'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale a d'ailleurs été une preuve de la capacité du chef de l'Etat à prendre des décisions radicales sans prévenir, et alors même qu'il avait assuré le contraire quelques jours plus tôt. Durant la campagne des élections européennes, face au RN, déjà donné vainqueur dans les résultats des sondages, exigeait une dissolution en cas de victoire, Emmanuel Macron avait répondu dans un entretien pour La Tribune Dimanche et La Provence que "l'élection des députés européens" appellerait une "conclusion d'abord européenne". Le chef de l'Etat avait ainsi balayé d'un revers de main toute possible conséquence sur les institutions nationales.

Pourtant, et à la surprise générale, c'est bien l'avenir des institutions politiques françaises que le président de la République a bousculé au soir des élections européennes. L'issue du scrutin qui ne devait, selon lui, pas influencer la politique nationale a entrainé la dissolution de l'Assemblée nationale, sur décision d'Emmanuel Macron. Un précédent qui rend une démission d'Emmanuel Macron encore possible jusqu'aux législatives et même au-delà.