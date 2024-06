Cohabitation politique : de quoi s'agit-il au juste ?

Les sondages sur les législatives laissent entrevoir la possibilité d'une cohabitation à la tête de l'Etat. À l'heure où les forces d'opposition désignent leur candidat au poste de Premier ministre, que devient le président en cas de cohabitation ?

Une cohabitation entre Emmanuel Macron et un parti d'opposition semble de plus en plus d'actualité. Jordan Bardella pour le Rassemblement national, François Ruffin ou une autre figure du nouveau Front populaire pourraient prendre la place de Gabriel Attal à Matignon si la majorité parlementaire n'est plus alignée avec le parti présidentiel. Après les résultats du 7 juillet, la décision reviendra au président de la République mais la pression parlementaire, en cas de défaite, devrait le contraindre à céder une partie du pouvoir.

Ce serait la toute première fois depuis l'instauration du quinquennat que le parti majoritaire à l'Assemblée nationale et le parti présidentiel ne coïncideraient pas. Et même depuis 2002. Sur les 577 députés qui composent l'Assemblée moins de la moitié d'entre eux apporterait son soutien au chef de l'Etat et à son gouvernement. Avec un pouvoir coupé en deux, la vie parlementaire risque d'être encore plus tendue et le président sera freiné dans ses projets de réformes.

Le risque pour l'actuel président c'est que le gouvernement formé par la nouvelle majorité abandonne les réformes en cours au moment de la dissolution. Et ce nouveau gouvernement peut également revenir sur ce qui a déjà été fait par ses prédécesseurs. Le nouveau Front populaire comme le RN ont déjà annoncé vouloir revenir sur la réforme des retraites, et d'autres réformes très contestées pourraient être abrogées en cas de cohabitation.

Un chef d'Etat diminué

En cas de cohabitation, le président de la République n'est plus réellement celui qui gouverne, son pouvoir décisionnel est très largement diminué, car en France c'est le gouvernement qui détermine et conduit la politique du pays et le Premier ministre dirige le gouvernement et son action. Le président devient alors un arbitre. La France peut donc se retrouver avec un chef de l'Etat politiquement diminué et dont le pouvoir politique est surtout un pouvoir d'équilibre. Il peut notamment refuser de signer les décrets et les ordonnances en Conseil des ministres mais le gouvernement à la possibilité de passer par le vote de l'Assemblée.

Le président conserve toutefois ses pouvoirs propres, comme la possibilité de dissoudre à nouveau l'Assemblée, il doit toutefois attendre à minima un an pour le faire. Il peut également nommer le Premier ministre de son choix (en respectant la couleur politique de la majorité) et continue de présider le Conseil des ministres mais son influence sur les décisions pour le pays est très largement diminuée.

Un cas qui a déjà des précédents

Dans l'histoire de la Ve République, une cohabitation à la tête de l'Etat a déjà eu lieu trois fois : à deux reprises lorsque François Mitterrand présidait le pays, une première fois entre 1986 et 1988 et une seconde entre 1993 et 1995. La troisième cohabitation remonte, elle, à Jacques Chirac qui avait du "partager le pouvoir" entre 1997 et 2002 avec un groupe de l'opposition.