Jean-Luc Mélenchon candidat aux législatives puis Premier ministre ? Ses ambitions se précisent

Jean-Luc Mélenchon pourrait être candidat à Marseille lors des élections législatives 2024. Est-il un potentiel Premier ministre en cas de victoire du Front populaire ? Pour l'heure, l'insoumis joue collectif.

Jean-Luc Mélenchon va-t-il faire son retour à l'Assemblée ? D'après Libération, l'ancien député de la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône envisagerait de briguer un nouveau mandat aux élections législatives 2024 à Marseille. Mais Jean-Luc Mélenchon n'irait pas tenter de récupérer la place qu'il a laissée à son fidèle ami Manuel Bompard en 2022. Il viserait plutôt une circonscription voisine, la 5e des Bouches-du-Rhône.

Sauf que cette circonscription est celle d'un autre député insoumis sortant, Hendrik Davi. Certes, l'entente n'est pas au beau fixe entre ce député et la direction de La France insoumise. mais Hendrik Davi est fermement décidé à maintenir sa candidature : il a d'ailleurs reçu le soutien de plusieurs dizaines de militants locaux de toutes les nuances de la gauche. Autre menace en cas de candidature de Mélenchon : le maire de Marseille, l'ancien socialiste Benoît Payan, pourrait décider de se présenter face à lui, selon Libération, ce qui causerait une division des votes à gauche.

Premier ministre ?

Jean-Luc Mélenchon à Matignon ? Cette ambition-ci, l'ancien député n'en fait pas un secret. "Je m'en sens capable", a-t-il déclaré mercredi soir au JT de France 2. Cependant, il admet que "l'ambiance" a changé par rapport aux législatives 2022, où la gauche avait fait campagne avec le slogan "Mélenchon Premier ministre". Depuis, les socialistes sont arrivés devant les insoumis aux élections européennes.

Jean-Luc Mélenchon joue donc la carte du dialogue. "On va s'en tenir à la formule que propose Olivier Faure qui est de dire : c'est le groupe parlementaire le plus important qui propose", affirme-t-il. "Il faut qu'il y ait une discussion. Proposer ne veut pas dire imposer", insiste encore l'insoumis, ajoutant : "Nous avons dans nos rangs de quoi faire, alors je ne m'élimine pas, mais je ne m'impose pas." Gage de bonne volonté, Jean-Luc Mélenchon a décliné une invitation à débattre face à Gabriel Attal et Jordan Bardella, opposant que "le Nouveau Front Populaire n'a pas encore désigné son candidat premier ministre".

"A la fin, ce ne sera pas Jean-Luc Mélenchon", martèle Raphaël Glucksmann ce vendredi sur France Inter, argumentant "qu'il faut une personne qui fasse consensus au sein des formations qui sont là." "Jean-Luc Mélenchon ne sera pas Premier ministre", tranchait également la socialiste Carole Delga jeudi. Dans le camp même des insoumis, d'autres personnalités, telles François Ruffin et Clémentine Autain, se sont également dit prêts à endosser ce rôle.