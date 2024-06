Programme du Rassemblement national (RN) aux législatives : les principales mesures dévoilées

En attendant la présentation du programme du Rassemblement National (RN) le 24 juin, le parti d'extrême droite a d'ores et déjà esquissé les grandes lignes directrice concernant le pouvoir d'achat, l'immigration, la sécurité ou encore le logement.

A quelques jours des élections législatives, le Rassemblement national (RN) n'a pas encore dévoilé son programme complet. Celui-ci devrait être présenté le 24 juin. En attendant, Jordan Bardella, le président du parti a dévoilé à nos confrères du Parisien les premières lignes directrices du programme pour les élections législatives du 30 juin et du 7 juillet 2024. Le mot d'ordre : les mesures d'urgence d'abord, les réformes viendront ensuite. Si le parti d'extrême droit est sorti grand vainqueur des élections européennes, il va devoir faire face cette fois à une gauche plus forte et unie. L'enjeux est des plus importants pour le parti, qui pourrait arriver au pouvoir s'il obtient la majorité à l'assemblée nationale.

La course contre la montre est lancée ! Pour défendre sa place, le RN assure à ses électeurs vouloir répondre à leur "demande d'ordre" et remettre sur pied la situation économique de la France. Le président du RN, a esquissé une feuille de route sur les mesures qui seront prises si son parti accède au pouvoir à l'issus des élections législatives. Cette dernière s'articule autour de "trois grandes urgences : le pouvoir d'achat avec la baisse de la TVA sur les énergies, la sécurité et l'immigration". Dans un deuxième temps, le parti se penchera sur la question des retraites.

Les mesures en faveur du pouvoir d'achat des Français

TVA à 5,5 sur les énergies. Parmi les mesures prioritaires, Jordan Bardella s'engage à baisser immédiatement la TVA à 5,5% au lieu de 20% sur le carburant, l'électricité, le gaz et le fioul pour rétablir le pouvoir d'achat des Français s'il devient Premier ministre, et cela dès cet été.

Concernant la baisse de la TVA sur 100 produits de première nécessité, Jordan Bardelle a affirmé, sans donner de précisions, "qu'elle se fera dans un second temps".

Faire baisser la facture d'électricité de 30% en lançant "immédiatement" des négociations avec la Commission européenne pour déroger aux règles de tarification de l'électricité.

Concernant la santé, le RN souhaite dès cet été "renforcer l'offre de santé sur tout le territoire". Pour y arriver, le parti compte exonérer tous les médecins en cumul emploi-retraite d'impôt sur le revenu.

L'immigration et le contrôle des frontières, une priorité

Jordan Bardella n'y va pas par quatre chemins et annonce sur BFMTV que s'il devient Premier ministre à l'issue des élections législatives, il fera "de la question de l'immigration et du contrôle des frontières" l'une de ses "priorités", et soumettra à l'Assemblée nationale une "loi d'urgence" sur l'immigration. L'objectif de cette loi : supprimer le droit du sol, "faciliter les expulsions de délinquants et criminels islamistes étrangers en levant les contraintes administratives".

Une loi sécurité sera présentée

Le président du Rassemblement national souhaite remettre de l'ordre dans le pays. "En matière de politique pénale et de politique sécuritaire, il est temps de siffler la fin de la récréation", a-t-il lancé sur BFMTV. Parmi les mesures qui pourraient être mises en place :

Le rétablissement des peines "planchers" en matière de stupéfiants et atteinte aux personnes dépositaires de l'autorité publique, "dès les premières semaines en cas de victoire" ;

La suppressions des allocations aux parents des mineurs récidivistes ;

L'interdiction d'obtenir un logement social en cas de "casier judiciaire long comme le bras".

Le logement, une des urgences pour le Rassemblement National

Abandon de l'interdiction de louer des logements considérés comme des "passoires thermiques" (dès le 1er janvier 2025 pour les logements avec un DPE G et dès le 1er janvier 2028 pour ceux avec un DPE F) prévue dans dans la loi Climat et Résilience. Cette mesure serait prise dès cet été dans le but de relancer le marché de la location.

Le DPE serait tout de même maintenu comme outil de mesure de la performance énergétique des logements, entre autre pour la réalisation de travaux de rénovation énergétiques.

Les logements sociaux seront réservés aux ressortissants français. Cette mesure ne sera pas prise tout de suite, mais elle est d'ores et déjà prévue pour plus tard.

Abrogation de l'IFI (impôt sur la fortune immobilière).

Retour de l'IFS (impôt sur la fortune).

Revoir, voire abandonner l'objectif d'atteindre le zéro artificialisation nette des sols ou ZAN d'ici 2050. Selon le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, l'artificialisation des sols est un phénomène qui consiste "à transformer un sol naturel, agricole ou forestier, par des opérations d'aménagement pouvant entraîner une imperméabilisation partielle ou totale, afin de les affecter notamment à des fonctions urbaines ou de transport (habitat, activités, commerces, infrastructures, équipements publics…)". Selon le RN, cette interdiction de bétonner les sols est contre-productive et empêche la construction de logements neufs et l'installation d'entreprises.

La retraite à 60 ans, pas pour tout de suite

Marine Le Pen avait promis en 2022 la retraite à 60 ans. Si le RN sort vainqueur aux législatives, il faudra attendre encore un peu pour pouvoir partir à la retraite à 60 ans, et cela ne concernera pas tout le monde. Le gouvernement de Jordan Bardella se penchera sur la question des retraites, pour revenir à un âge de départ à la retraite à 60 ans dans un second temps, à l'automne. La mesure prise : l'abrogation pure et simple de la réforme des retraites. Le RN prévoit également d'avancer la retraite à 60 ans pour "ceux qui ont commencé à travailler avant 20 ans" et qui ont cotisé 40 annuités.