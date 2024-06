Programme du Rassemblement national (RN) aux législatives : retraites, école... Les annonces choc de Bardella

Jordan Bardella, le chef de file du Rassemblement National (RN) dans la campagne des élections législatives, a présenté plus en détail le programme du RN ce lundi 24 juin. Avec un focus particulier sur la réforme des retraites et l'éducation.

Dans la foulée de premières annonces faites lors d'une interview au Parisien le 21 juin dernier, Jordan Bardella, le président du Rassemblement National, a présenté ce lundi 24 juin les détails du programme du RN en amont des élections législatives. A cinq jours du premier tour, le chef de file du RN, arrivé nettement en tête aux dernières élections européennes le 9 juin dernier, est revenu si le calendrier qu'il mettrait en place en cas de victoire et de majorité.

"Nous sommes prêts à gouverner", a-t-il dit en préambule avant de détailler le calendrier des réformes souhaitées, délimitées en plusieurs périodes. Après "les premières urgences", viendrait ainsi le "temps des réformes" avec à chaque fois plusieurs marqueurs : pouvoir d'achat d'abord, sécurité et immigration puis une nouvelle réforme des retraites ou de l'Education nationale.

C'est sans doute sur ces deux derniers points que Jordan Bardella a le plus insisté. Ses explications sur les retraites étaient ainsi très attendues après plusieurs questions et doutes ces derniers jours sur la réelle vision de son parti sur ce dossier. Le chef de file du RN a d'ailleurs jugé avoir été "caricaturé" ces dernières semaines alors que ses revirements étaient mis en avant. Cette fois, Jordan Bardella l'assure, en cas de victoire, l'âge de départ à la retraite sera modifié avec une prise en compte des carrières longues. Une personne ayant commencé à travailler à l'âge de 20 ans et comptabilisant 40 annuités de cotisation pourra partir dès l'âge de 60 ans. " La France qui se lève tôt a droit à une retraite en bonne santé", a-t-il résumé.

Mais ce n'est pas tout, un calendrier progressif sera mis en place avec un but : "un âge légal de départ à la retraite à 62 ans" et un "nombre d'annuités allant jusqu'à 42 années de cotisations", contre 43 ans pour l'âge légal actuel pour les personnes nées à partir de 1965. La réforme des retraites mise en place par Emmanuel Macron en 2023 serait donc revue. Jordan Bardella a confirmé qu'elle serait "en principe" abrogée.

"Un big bang de l'autorité" à l'école

Autre point important de la prise de parole de Jordan Bardella, le thème de l'Education a occupé une large part de la présentation de ce programme. On notera notamment le souhait d'un "big bang de l'autorité" à l'école, dès la prochaine rentrée de septembre. Par cette formule, le RN voit notamment l'interdiction des téléphones portables dans les enceintes des établissements, même au lycée. Les annonces symboliques sont aussi là comme la poursuite de l'expérimentation de l'uniforme ou le vouvoiement obligatoire des professeurs. "Sanctions plancher" en conseil de discipline, suppression des allocations et bourses en cas de perturbations graves et répétées" sont aussi au programme, comme l'ouverture de centres spécialisés réservés aux "élèves perturbateurs ou harceleurs". Le collège unique serait ainsi remplacé par un "collège modulaire" avec une orientation plus rapide.

Les autres mesures figurant dans le programme du RN pour les élections législatives :