Meyer Habib : battu par une macroniste, découvrez son résultat aux législatives

Le député LR sortant Meyer Habib n'a pas été réélu lors du second tour des législatives. Voici les résultats surprenants de la 8e circonscription des Français établis hors de France.

"Chers amis, j'ai sûrement perdu ces élections, et ce malgré les 85% de voix que je fais en Israël, soit près de cinq fois le score de Mme Yadan, ma concurrente, qui s'est alliée avec l'extrême gauche antisémite", a déclaré Meyer Habib dimanche soir. Dans une vidéo publiée sur X, le député sortant de la 8e circonscription des Français de l'étranger a annoncé sa défaite et remercié ses électeurs. Le résultat du second tour des législatives a été une surprise dans cette circonscription, qui englobe notamment Israël, la Palestine, l'Italie et la Turquie.

Meyer Habib, député sortant apparenté LR, ne retrouvera donc pas les bancs de l'Assemblée nationale. Elu pour la première fois en 2013, il avait pourtant facilement remporté une élection législative partielle en février 2023. Un peu plus d'un an plus tard, il perd son siège au profit de son adversaire macroniste, Caroline Yadan. Celle-ci a bénéficié du report des voix des électeurs de Yaël Lerer, candidat du Nouveau Front Populaire arrivé en troisième position lors du premier tour.

Quel résultat pour Meyer Habib aux élections législatives ?

Meyer Habib a recueilli 47,30% des suffrages au second tour, contre 52,70% pour Caroline Yadan. Pourtant, au 1er tour, les électeurs avaient placé Meyer Habib en tête. Le député sortant, candidat à sa réélection sous l'étiquette LR, avait récolté 35,58% des suffrages exprimés chez les expatriés de Chypre, Malte, la Grèce, Israël, des territoires palestiniens, d'Italie et de Turquie. Meyer Habib s'était donc facilement qualifié pour le second tour des législatives, suivi par la macroniste Caroline Yadan, qui avait obtenu 24,18% des voix au premier tour.

Le RN avait choisi de ne pas investir de candidat face à Meyer Habib, faisant flotter l'ambigüité autour de sa participation à l'alliance menée par Eric Ciotti. LR avait donc investi Aurélie Assouline face à lui, qui est arrivée en cinquième position avec 4,09% des voix. Meyer Habib a pourtant nié tout accord avec Eric Ciotti et Jordan Bardella.