Meyer Habib : quel résultat peut-il espérer aux législatives 2024 ?

Quel résultat pour Meyer Habib au premier tour des législatives ? Le député sortant des Français établis hors de France est candidat à sa réélection.

Trouvez votre ville pour consulter les résultats des législatives

Meyer Habib va tenter d'être réélu député de la 8e circonscription des Français établis hors de France, qui comprend Chypre, Malte, la Grèce, Israël, les territoires palestiniens, l'Italie et la Turquie. Réputé pour son soutien inconditionnel au gouvernement israélien de Benjamin Netanyahou, Meyer Habib a beaucoup fait parler de lui ces derniers mois, depuis l'attaque du 7 octobre par le Hamas et la riposte d'Israël à Gaza.

Candidat sous l'étiquette LR aux élections législatives 2024, le RN a décidé de ne présenter personne face à lui. Si Meyer Habib a contesté être investi par le parti d'extrême droite, la branche historique de LR, opposée à tout accord avec Jordan Bardella, a tout de même décidé de présenter une candidate face à lui. Dans ces conditions, quel résultat peut signer le député sortant ?

Si l'on s'en tient au dernier passage de Meyer Habib devant ses électeurs, le député sortant peut être confiant : pas plus tard que le 16 avril 2023, Meyer Habib a remporté une élection législative partielle dans sa circonscription, avec 53,99% des suffrages exprimés au second tour, contre une candidate macroniste. Ce scrutin exceptionnel était organisé à la suite de l'invalidation de son élection de 2022 par le Conseil constitutionnel, en raisons d'"irrégularités et manœuvres [qui] ont été, au regard de l'écart de voix constaté au second tour, de nature à altérer la sincérité du scrutin". En 2022, la victoire du député affilié-LR avait était plus serrée, avec 50,58% des voix seulement.

LR derrière Reconquête aux européennes

Mais si l'on regarde les résultats des élections européennes dans la 8e circonscription de l'étranger, rien n'assure la victoire de Meyer Habib : la liste arrivée en tête est celle de Reconquête, menée par Marion Maréchal, avec 24,86%. La liste LR a pris la seconde place avec 22,13%. Par ailleurs, si l'on additionne les scores des partis désormais réunis en Front populaire pour les législatives, c'est la gauche qui a réalisé le meilleur résultat, avec 26, 24% des suffrages. Renaissance a réalisé un score de 11,48%, devant le Rassemblement national (10,99%).

Grâce à l'absence de candidat RN face à lui, Meyer Habib pourra tout de même compter sur des électeurs du parti d'extrême droite pour lui apporter leur suffrage : après tout, LR et le RN ont réuni ensemble aux européennes 33,12% des voix, loin devant la gauche. Le député sera cependant concurrencé par une candidate investie par la branche historique de LR : Aurélie Assouline, adjointe au maire du 17e arrondissement de Paris. Il fera également les frais de l'investiture d'un candidat de Reconquête, Guillaume Bensoussan.

Ses autres adversaires seront Yael Lerer (Nouveau Front Populaire), Caroline Yadan (majorité présidentielle), Valérie Chartrain (Volt), David Bizet (Indépendant), Benjamin Sigoura (SE), Gilles Neffati (Ecologie au centre), Philippe Hababou Solomon (DVD) et Nicolas Spitalas (DV).

Tous les sondages cités et commentés dans cet article ont été publiés avant la période de réserve qui a débuté le vendredi 28 juin à minuit. Pour rappel l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certaines sondages d'opinion interdit la publication d'un nouveau sondage, mais "ne fait obstacle ni à la poursuite de la diffusion de sondages publiés avant la veille de chaque scrutin ni au commentaire de ces sondages, à condition que soient indiqués la date de première publication ou diffusion, le média qui les a publiés ou diffusés et l'organisme qui les a réalisés".