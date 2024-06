Mathilde Panot : la députée insoumise peut-elle être réélue aux législatives ?

Mathilde Panot qui était la présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale brigue un nouveau mandat de députée pour les élections législatives 2024. Elle porte les couleurs du Nouveau Front populaire dans la 10ème circonscription du Val-de-Marne.

Celle qui était présidente du groupe de députés insoumis à l'Assemblée nationale jusqu'au 9 juin dernier souhaite rempiler pour un nouveau mandat. Mathilde Panot de La France insoumise est candidate aux élections législatives dans la 10ème circonscription du Val-de-Marne, le territoire qui l'avait élue en 2022 alors qu'elle se présentait sous la bannière de l'ancienne union de la gauche, la Nouvelle union populaire écologique et sociale. Le parti a naturellement reconduit l'élue, qui par ses prises de parole est devenue un des visages du parti, et il espère l'emporter à nouveau mais sous la nouvelle coalition de gauche : le Nouveau Front populaire.

Face à elle, Mathilde Panot retrouve des candidats investis par les deux autres grands blocs des législatives : Shannon Seban pour la majorité présidentielle et Elise Lin pour le Rassemblement national. Elle va aussi affronter la candidate Reconquête Charlotte Sevestre ou encore la tête de liste du Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA) aux européennes Selma Labib.

Quels résultats peut espérer Mathilde Panot aux législatives ?

Mathilde Panot a toutes les chances d'être réélue députée dans le Val-de-Marne. Le département a davantage voté pour la liste de La France insoumise lors des élections européennes au début du mois de juin : le parti de gauche est arrivé en tête avec 21,19% des suffrages et a devancé le Rassemblement national qui a obtenu la deuxième place avec 17,59% des voix ainsi que la majorité présidentielle qui a recueilli 14,24% des votes.

Une tendance à gauche qui devrait bénéficier à la candidate LFI qui porte les couleurs du Nouveau Front populaire sous lequel la gauche s'est réunie. Mathilde Panot a également de quoi être rassurée au vu des résultats qu'elle avait obtenu aux législatives de 2022 : l'insoumise était arrivée largement en tête du premier tour avec plus de 54% des suffrages exprimés et avait confirmé sa large victoire face au candidat de la majorité présidentielle au second tour avec 67,63% des voix contre 32,37%.

Duel serré entre la gauche et le RN dans les sondages

Les résultats des sondages des élections législatives annoncent plutôt une victoire du Rassemblement national à l'issue du scrutin, mais ils donnent l'union de la gauche à seulement quelques points de retard : plus de 30% d'intentions de vote pour l'extrême droite quant la gauche oscille entre 25 et 28%. Les tendances ont encore le temps de s'inverser avant la fin de la campagne. Mais surtout ces sondages traduisent des tendances au niveau national alors que les législatives s'apparentent d'avantage à 577 élections locales. Et dans la 10ème circonscription du Val-de-Marne, Mathilde Panot semble partir favorite.