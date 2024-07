Elisabeth Borne : quel résultat pour l'ancienne Première ministre aux législatives ?

Le résultat de l'ancienne Première ministre était particulièrement scruté dans le Calvados. Elle s'est qualifiée au second tour, mais sans arriver en tête.

Elisabeth Borne a repris sa place de députée du Calvados depuis son départ de Matignon, récupérant son siège à l'Assemblée nationale, qui était temporairement occupé par son suppléant Freddy Sertin. Suite à la tenue de législatives anticipées ce dimanche et le prochain, Elisabeth Borne s'est représenté dans la 6ème circonscription du Calvados.

Selon de premiers résultats partiels communiqués par le ministère de l'Intérieur et partagés par BFM TV, c'est le candidat RN Nicolas Calbrix qui arrive en tête dans le fief d'Elisabeth Borne avec 35,97%, devançant l'ex-première ministre qui se présentait sous la bannière de la majorité présidentielle. Pour l'heure, Elisabeth Borne est créditée à 28,40% des votes à la seconde position, et jouera donc son siège du Palais Bourbon au second tour dimanche prochain. Les résultats vont toutefois être affinés au cours de la soirée.

La sixième circonscription du Calvados est un territoire très étiré avec au sud la campagne, classée en zone de revitalisation rurale et au nord une zone périurbaine aux portes de Caen. La circonscription englobe aussi le bocage virois et sa capitale, la sous-préfecture Vire Normandie ainsi que la ville de Condé sur Noireau, place forte de l'industrie. Des particularités qui ne confèrent pas à l'ex-locataire de Matignon une sérénité absolue pour ces élections.

"Lorsque j'ai été candidate aux élections législatives, il me tenait à cœur d'être une élue à l'écoute de vos préoccupations. En juin 2022, je vous avais fait la promesse de rester à votre service, ce que j'ai fait lorsque j'étais Première ministre. (...) Consciente des enjeux de notre circonscription, je suis pleinement déterminée à poursuivre mon engagement au service de notre territoire. Dans la continuité de mon engagement, je serai candidate aux prochaines élections législatives", avait-elle annoncé dans un communiqué le 10 juin.

Durant sa campagne, Elisabeth Borne s'en est prise à ses opposants et notamment au Nouveau Front populaire et au Rassemblement national qu'elle juge "irréalistes", comme elle l'a déclaré sur France Bleu Normandie. "Il faut proposer des solutions crédibles, concrètes, rapides. Quand on promet du rêve, ça se termine toujours en cauchemar", avait-elle affirmé.

Par ailleurs, l'ancienne Première ministre a présenté certains points de son programme en cas de réélection. Pour Actu.fr, elle a fait un retour sur ses deux premières années d'action dans la circonscription. "En deux ans, nous avons agi concrètement pour répondre aux préoccupations des habitants : en matière de formation des jeunes et face aux besoins de recrutement des entreprises, grâce à la création de l'école de production 'Fil en Normandie' de Condé-en-Normandie; pour la desserte du territoire, avec 10 millions d'euros pour des travaux d'amélioration de la ligne Paris-Granville; pour l'accès aux soins dans les déserts médicaux en initiant le projet de médicobus ou encore pour la sécurité dans notre territoire en installant une brigade de gendarmerie mobile basée à Bény-Bocage, qui couvre Noues de Sienne et Souleuvre en Bocage", a-t-elle détaillé. Elle a ainsi assuré qu'elle continuerait d'agir pour "davantage de services publics de qualité et de proximité, pour soutenir notre économie locale, pour notre agriculture, pour l'égalité des chances, pour nos jeunes comme pour nos anciens. Et enfin, pour notre sécurité".

Quel résultat aux législatives pour Elisabeth Borne ?

Dans la circonscription de Vire-Evrecy, 95 799 électeurs sont appelés aux urnes ce dimanche pour le premier tour de ces législatives anticipées. Selon les premiers résultats partiels communiqués par le ministère de l'Intérieur, Elisabeth Borne arrive en seconde position avec 28,40% des voix, derrière Nicolas Calbrix, candidat du RN crédité à 35,97% des voix mais devant le candidat NFP, Noé Gauchard, qui a obtenu 24,18% des suffrages exprimés.

Lors des législatives de 2022, l'ancienne cheffe de gouvernement a totalisé 52,46% des suffrages exprimés face au candidat de la Nupes, Noé Gauchard. Au premier tour, elle était arrivée en première position avec 34,3% des suffrages exprimés.

Si la majorité présidentielle semblait bien installer sur le territoire, avec le député LREM, Alain Tourret, puis l'ancienne Première ministre, les élections européennes ont rebattu les cartes. La liste de Jordan Bardella est, en effet, arrivée largement en tête avec 34% des suffrages dans la circonscription loin devant la liste de la majorité présidentielle (19, 87%). Un contexte qui pourrait profiter à Nicolas Calbrix alors que l'ancienne Première ministre pourrait payer le prix de son mandat et de ses innombrables recours au 49.3. L'opposant de 39 ans, originaire de Rouen, a estimé que le prochain scrutin était "un symbole avec la présence d'Elisabeth Borne, qui a imposé la réforme des retraites. Elle est le symbole de la Macronie et ces élections vont sanctionner Mme Borne et deux ans de brutalité", a-t-il déclaré auprès de Actu.fr

De plus, les résultats des sondages des élections législatives, qui ont été publiés jusqu'au vendredi 28 juin minuit, tendaient plutôt vers une victoire du Rassemblement national à l'issue du scrutin avec plus de 30% d'intentions de vote, mais l'union de la gauche n'était donnée qu'avec seulement quelques points de retard, oscillant entre 25 et 30%. La majorité présidentielle rencontrait plus de difficulté, tournant autour des 20%. Ces estimations restent nationales, ne donnant pas les rapports de force politiques locaux et traduisant des tendances observées à un moment précis.