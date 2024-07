Elisabeth Borne : quel résultat pour l'ancienne première ministre au second tour des législatives ?

Candidate dans la 6eme circonscription du Calvados, Elisabeth Borne s'est qualifiée pour second tour, mais sans arriver en première position. Réussira-t-elle à être réélue ?

Tout reste à faire pour Elisabeth Borne. Selon les résultats du ministère de l'Intérieur, c'est le candidat RN Nicolas Calbrix qui arrive en tête dans le fief d'Elisabeth Borne avec 36,26%, devançant l'ex-première ministre qui se présentait sous la bannière de la majorité présidentielle et qui a obtenu 28,93%. Le candidat NFP Noé Gauchard était aussi qualifié avec 23,16% mais a décidé de se retirer pour faire barrage au RN. Un choix en faveur de la Première ministre. Néanmoins, cela sera-t-il suffisant pour Elisabeth Borne au vu de l'avance constatée du candidat RN lors du premier tour ?

L'ancienne cheffe du gouvernement a appelé "tous les électeurs qui se reconnaissent dans les valeurs de la République, qui veulent des réponses, des solutions concrètes, pratiques, rapides" à voter pour elle, dénonçant "les promesses irréalistes et dangereuses" de son adversaire.

Par ailleurs, l'ancienne Première ministre avait présenté certains points de son programme en cas de réélection. Pour Actu.fr, elle a fait un retour sur ses deux premières années d'action dans la circonscription. "En deux ans, nous avons agi concrètement pour répondre aux préoccupations des habitants : en matière de formation des jeunes et face aux besoins de recrutement des entreprises, grâce à la création de l'école de production 'Fil en Normandie' de Condé-en-Normandie; pour la desserte du territoire, avec 10 millions d'euros pour des travaux d'amélioration de la ligne Paris-Granville; pour l'accès aux soins dans les déserts médicaux en initiant le projet de médicobus ou encore pour la sécurité dans notre territoire en installant une brigade de gendarmerie mobile basée à Bény-Bocage, qui couvre Noues de Sienne et Souleuvre en Bocage", a-t-elle détaillé. Elle a ainsi assuré qu'elle continuerait d'agir pour "davantage de services publics de qualité et de proximité, pour soutenir notre économie locale, pour notre agriculture, pour l'égalité des chances, pour nos jeunes comme pour nos anciens. Et enfin, pour notre sécurité".

Lors des législatives de 2022, Elisabeth Borne avait totalisé 52,46% des suffrages exprimés face au candidat de la Nupes, Noé Gauchard. Pour ce second tour de 2024, elle change donc totalement d'adversaire. Avec 34,3% des suffrages exprimés, elle avait obtenu un meilleur score au premier tour en 2022 que ce dimanche et était arrivée en première position. Ceci étant, le scrutin survenu deux ans auparavant avait été marqué par une abstention bien plus importante.

Si la majorité présidentielle semblait bien installer sur le territoire, avec le député LREM, Alain Tourret, puis l'ancienne Première ministre, les élections européennes ont rebattu les cartes. La liste de Jordan Bardella est, en effet, arrivée largement en tête avec 34% des suffrages dans la circonscription loin devant la liste de la majorité présidentielle (19, 87%). Un contexte qui semble donc avoir profité à Nicolas Calbrix alors que l'ancienne Première ministre est peut-être en train de payer le prix de son mandat et de ses innombrables recours au 49.3. L'opposant de 39 ans, originaire de Rouen, avait déclaré pour Actu.fr avant le premier tour qu'Elisabeth Borne "est le symbole de la Macronie" et que "ces élections vont sanctionner Mme Borne et deux ans de brutalité".

De plus, selon un sondage Ipsos Toluna pour France 2 qui anticipe les nombres de sièges par parti et non pas par union politique, le RN pourrait obtenir entre 204 et 244 sièges et leurs alliés ciottistes entre 26 et 36 sièges, suivi du NFP qui obtiendrait 180 à 200 sièges, dont 58 à 72 LFI, 33 à 43 PS, 28 à 38 EELV, 6 à 12 PCF. Le camp présidentiel et ses alliés arriveraient troisième avec entre 60 et 90 sièges, dont 53 à 71 Renaissance, 13 à 19 MoDem, 4 à 10 Horizons. Les Républicains et divers droites peuvent eux espérer entre 41 et 61 sièges. S'il s'agit de tendances observées à un moment précis, elles semblent montrer que les candidats de la majorité ont moins de chances de l'emporter que les deux autres grandes forces politiques en course.