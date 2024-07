Philippe Poutou : quel résultat au second tour des législatives ?

Qualifié pour le second tour des élections législatives anticipées, mais en ballotage défavorable face au candidat RN, quel sera le résultat de Philippe Poutou (Nouveau Front populaire) lors du second tour, dimanche 7 juillet ?

Trouvez votre ville pour consulter les résultats des législatives

Philippe Poutou a vécu une soirée électorale à émotions. Investi par le Nouveau Front populaire dans la première circonscription de l'Aude, il s'est qualifié pour le deuxième tour des élections législatives anticipées mais a été devancé nettement par le candidat du RN, Christophe Barthès. Ce dernier a frôlé les 50 % et réalisé un score de 49,33 %, alors que Philippe Poutou totalise 18,33 % des suffrages exprimés. Le deuxième tour verra donc les deux hommes s'opposer dans la course à la députation. Si le candidat de la majorité présidentielle Jen-Claude Pérez (Ensemble) a réalisé un score de 16,86 % en arrivant en troisième position, le report de voix de ce dernier au profit du candidat de la gauche ne devrait pas suffire pour écarter son homologue du Rassemblement national. La tâche devrait donc être relativement ardue pour Philippe Poutou, parachuté dans l'Aude pour ce scrutin législatif. Quel sera son résultat ? Réponse lors du second tour le dimanche 7 juillet 2024.

Philippe Poutou mettait en avant une "véritable unité" dans l'Aude

"Nous, on vit une campagne hyperconfortable, les militants issus de la gauche veulent se retrouver et se mobiliser ensemble. Ici, il y a une véritable unité" indiquait Philippe Poutou, parachuté dans la 1ère circonscription de l'Aude pour ces élections législatives, le 25 juin dans les colonnes de l'Indépendant. "J'estime que les militants sont plus intelligents que les instances nationales. Ils sont là pour l'union" poursuit-il. De son côté, l'heure n'est pas à savoir qui pourrait occuper le poste de Premier ministre en cas de victoire de la gauche le 7 juillet prochain. Mais bien de battre l'extrême droite, comme le relaye le quotidien audois.

Le RN sur de bons rails dans la 1ère circonscription de l'Aude

Aux dernières législatives, le candidat du RN Christophe Barthès avait remporté la 1ère circonscription de l'Aude au second tour avec 53,56% des voix, face à la socialiste Sophie Courrière Calmon, investie par la Nupes.

La tâche n'est pas mince pour le triple candidat à la présidentielle. En effet, depuis les dernières élections législatives, le RN a confirmé son implantation dans la région de Carcassonne : la liste de Jordan Bardella est arrivée en tête des européennes dans cette circonscription, le 9 juin dernier, avec 42% des suffrages exprimés. A l'inverse, les listes socialiste, communiste, insoumise et écologiste n'ont réuni ensemble que 28% des suffrages.