Louis Boyard : quel résultat au 2e tour de ces législatives ?

Favori de la triangulaire dans la 3e circonscription du Val-de-Marne, quel sera le résultat de Louis Boyard (NFP), lors du second tour des élections législatives ?

Trouvez votre ville pour consulter les résultats des législatives

Louis Boyard en course pour récupérer son siège à l'Assemblée nationale. L'insoumis investi par le Nouveau Front populaire (NFP) est engagé dans une triangulaire lors de ce second tour des élections législatives anticipées. Arrivé nettement en tête au premier tour (42 % des voix), il fera face au candidat soutenu par Marion Maréchal, Arnaud Barbotin (27 %) et le candidat de la majorité présidentielle, Loïc Signor (23 %) qui a décidé de se maintenir pour "convaincre qu'une troisième voie existe", mettant donc de côté les recommandations du Premier ministre Gabriel Attal de se retirer en cas de troisième place d'un candidat Ensemble pour faire barrage au RN et soutenir un seul candidat dit "républicain".

S'il ne pourra donc pas compter sur le report de voix du candidat macroniste, l'avance de Louis Boyard au premier tour devrait suffire pour lui permettre de l'emporter dans la course à la députation dans la 3e circonscription du Val-de-Marne. Ci-dessous, une projection de la nouvelle Assemblée nationale d'après le sondeur Ipsos Talan. Attention, il ne s'agit pas des résultats du second tour, mais bien d'une estimation en nombre de sièges.

Quel est le parcours politique du jeune Louis Boyard (NFP) ?

Louis Boyard a été très vite happé par la vie politicienne. En effet, le député de 22 ans a commencé par rejoindre dès 17 ans l'ancien syndicat étudiant UNL qui avait pour combat "l'égalité des chances". En 2019, c'est sur Twitter qu'il s'était fait connaitre en prenant à parti l'ancien ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, en marge d'une manifestation de gilets jaunes. Le syndicaliste avait accusé les forces de l'ordre de lui avoir "cassé" le pied à la suite d'un tir de LBD (Lanceur de balles de défense, ndlr)". Il avait dès lors reçu le soutien de Jean-Luc Mélenchon.

En septembre 2022, le jeune homme a indiqué mettre de coté son parcours universitaire pour se consacrer à son mandat de député comme l'a rapporté le média 20 Minutes. En effet, le barreau passera après les bancs de l'hémicycle car Louis Boyard est député LFI du Val-de-Marne, lui qui avait obtenu 51,98 % des suffrages exprimés lors du second tour en juin 2022. Ce dernier a désormais été investi par le Nouveau Front populaire pour ces législatives anticipées.