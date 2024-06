Alliance RN - LR, en direct : après le coup de Ciotti, Pradié prend une position radicale

En cas de victoire du Rassemblement national aux élections législatives : "On ne dirigera pas par le 49.3, on respectera la représentation parlementaire", a affirmé Julien Odoul, député sortant de l'Yonne. Il a ainsi assuré que le parti n'aurait pas recours à cet article qui permet de passer en force sur un projet de loi gouvernemental, indique franceinfo .

09:06 - "LR est mort", le n°2 du parti Aurélien Pradié claque la porte

Aurélien Pradié, numéro 2 des Républicains annonce quitter son parti de toujours à quelques jours du premier tour des Législatives. "J’ai repris ma liberté et ce n’est pas un signe anodin. Car LR est dans une situation inextricable. Le gaullisme n’est pas mort, il est plus vivant que jamais mais LR est mort. Je le dis avec une douleur personnelle car la fidélité est une de mes valeurs cardinales. Mais il est tant que je reprenne ma liberté. Le parti auquel j’appartenais n’est plus capable de parler aux Français" regrette-t-il dans les colonnes de La Dépêche du Midi, ce mercredi 26 juin.