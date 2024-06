Ballotage favorable ou défavorable : qu'est-ce que cela signifie ?

Lors des élections législatives, il est régulier d'entendre parler de ballotage favorable et de ballotage défavorable. Mais de quoi parle-t-on exactement ?

Lors d'élections, il existe bon nombre de termes spécifiques qui peuvent échapper à une majorité de Français. Il faut dire qu'il existe plusieurs expressions capables de désigner des situations à la fois inédites comme communes. Ainsi, parmi les termes comme "procuration" ou "majorité absolue", on retrouve parfois les expressions opposées dites de "ballotage favorable" et de "ballotage défavorable". Si ces deux termes ne vous disent rien, pas de panique, on vous explique tout et ce n'est pas très compliqué à comprendre.

Qu'est-ce qu'un ballotage favorable ?

Afin d'expliquer ce qu'est un ballotage favorable, il convient de rappeler le fonctionnement des élections législatives 2024. Ces dernières sont organisées dans plusieurs circonscriptions où les électeurs sont appelés à voter par scrutin pour le parti qui les représentera au sein de l'Assemblée nationale.

Au terme du premier tour des élections législatives, si un candidat récolte 50% des suffrages et un nombre de voix équivalent à 25% des électeurs inscrits, il est directement élu. On appelle ça une élection à la majorité absolue.

Si aucun candidat ne parvient à récolter ce nombre de voix, un second tour est organisé au sein de la circonscription avec les candidats qui disposent d'au moins 12,5% des votes d'électeurs inscrits à l'élection. Un candidat élu au second tour est généralement qualifié "en ballotage". Si ce candidat est en position de l'emporter, que son score est très élevé et que le report de voix envisageable lui est très favorable, on dit alors de lui qu'il est "en ballotage favorable" pour le second tour. Le report de voix envisageable, ou réserve de voix, dépend des candidats éliminés politiquement proche dudit candidat.

Ballotage défavorable, de quoi parle-t-on ?

Maintenant que vous connaissez la définition du ballotage favorable, il est assez facile de deviner la signification de son opposé, le ballotage défavorable.

A l'issue du premier tour, si un candidat récolte suffisamment de voix pour passer au second tour de l'élection, mais qu'il n'est pas le premier en termes de bulletins récoltés ou qu'il ne dispose pas suffisamment de réserves de voix, d'un candidat éliminé proche de lui, on dit qu'il est en ballotage défavorable. Cela signifie donc qu'il est bel et bien qualité pour le second tour de l'élection, mais qu'il n'est pas le favori selon les voix dépouillées au terme du premier scrutin.