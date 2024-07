Résultat de LR aux législatives : la droite hors Ciotti diminuée mais décisive ?

Affaiblis après l'alliance conclue par Eric Ciotti avec le RN, Les Républicains jouent leur survie dans ces élections législatives. Quel résultat ce soir ?

Trouvez votre ville pour consulter les résultats des législatives

L'heure de vérité pour LR : 87 candidats sont encore en lice pour le canal historique du parti, celui qui n'a pas suivi Eric Ciotti dans son alliance avec le Rassemblement national. Quel résultat vont-ils obtenir à l'issue du second tour ? Combien parviendront à se faire élire à l'Assemblée nationale ? La campagne a été dure pour Les Républicains : trois jours après leur score médiocre aux européennes (7,2%), leur patron prenait la décision unilatérale de tendre la main à Jordan Bardella en vue des élections législatives. Aussitôt, le bureau politique du parti excluait Eric Ciotti... décision suspendue par la justice et reniée par l'intéressé.

C'est donc dans la confusion que LR a mené campagne, en tâchant difficilement d'exister au milieu de trois blocs partis pour se jouer la gagne. Dans des dizaines de circonscriptions, des candidats du canal historique du parti se sont retrouvés opposés à des candidats doublement investis par Eric Ciotti et Jordan Bardella. Ajoutons à ça le départ d'une figure majeure du parti, Aurélien Pradié, à quelques jours du premier tour. Résultat des courses dimanche dernier : 89 candidats LR qualifiés pour le second tour. Deux d'entre eux ont fait le choix de se désister dans le cadre de triangulaires où le RN était arrivé en tête. Mais globalement, les LR se sont maintenus, faisant fi des appels au "front républicain" pour barrer la route à Jordan Bardella.

Les Républicains, force d'appoint à l'Assemblée nationale ?

Ce front républicain pourrait finalement jouer en faveur du parti de droite : contrairement à LR, les candidats de la gauche et une bonne partie de ceux de la coalition présidentielle se sont massivement désistés dans le cadre des triangulaires où le RN menaçait de l'emporter. Résultat : certains candidats LR se retrouvent seuls face à un candidat d'extrême droite et pourront profiter des reports de voix du centre et de la gauche au second tour. De quoi sauver la mise aux Républicains ? Réponse dès 20H.

Les projections qui ont été effectuées par les instituts de sondage entre le premier tour des législatives et la fin de la campagne officielle limitent la déroute de LR : le canal historique du parti s'est vu prédire un recul par rapport à 2022, mais devrait conserver de quoi se constituer un groupe parlementaire. Rappelons que ces projections ne préjugent en aucun cas du résultat du scrutin dévoilé ce dimanche soir.

Le résultat de LR sera également très scruté par les macronistes : depuis 2022, le groupe de la droite servait de force d'appoint au camp présidentiel pour décrocher une majorité absolue sur des votes à l'Assemblée nationale. Désormais, les députés LR ne devraient plus suffire. Mais ils seront sans doute invités à former la fameuse coalition dans le "bloc central" souhaitée par Edouard Philippe, et qui, selon ce dernier, pourrait aller de la "gauche sociale-démocrate" à la "droite libérale et conservatrice". Les LR pourraient tout aussi bien servir de force d'appoint à une majorité quasi absolue d'extrême droite, qui comptera sur leurs votes au cas par cas.

Quel résultat de LR au premier tour des législatives ?

LR a pris la quatrième position du scrutin du dimanche 30 juin, en récoltant 6,57% des suffrages au niveau national. Un résultat auquel on peut ajouter les 3,90% de voix qui se sont portées sur des candidats "divers droite". Ce score leur a permis d'être qualifiés dans 89 circonscriptions, et de se maintenir dans 87 d'entre elles.

Parmi les circonscriptions les plus scrutées, se trouvait la 1ère des Alpes-Maritimes, où Eric Ciotti faisait face à un candidat du canal historique de LR, Virgile Vanier-Guérin. Le résultat du premier tour a été sans appel : Eric Ciotti est arrivé en tête avec 41,04% des voix, Virgile Vanier-Guérin a pris la quatrième place avec 5,78% des suffrages. En revanche, dans la 1ère circonscription de Haute-Loire, Laurent Wauquiez est arrivé en tête avec un score de 36,80%, avec une courte longueur d'avance sur le candidat du RN Alexandre Heuzey (34,18%). Le retrait de la candidate de gauche Celline Gacon devrait favoriser la victoire de Wauquiez.

Quel résultat de LR aux dernières élections ?

Les Républicains ont réalisé une performance pour le moins décevante lors des dernières élections européennes, le 9 juin dernier. La liste menée par François-Xavier Bellamy a rassemblé 7,24 % des suffrages et envoyé 6 députés au Parlement européen. La droite française est ainsi arrivée en 5e position, derrière LFI, le Parti socialiste, Renaissance, et très loin du Rassemblement national qui a réalisé un score de 31,47 % à l'échelle nationale.

Déjà, l'année 2022 avait été sévère pour le parti LR : lors de l'élection présidentielle, sa candidate Valérie Pécresse n'avait récolté que 4,78% des suffrages au premier tour. Quelques semaines plus tard, les élections législatives avaient finalement été plus clémentes : LR avait reçu 10,42% des suffrages au premier tour. A l'issue du second tour, le parti avait décroché 61 sièges, qui lui ont permis de peser sur tous les débats en servant souvent de force d'appoint à la majorité présidentielle.

Tous les sondages cités et commentés dans cet article ont été publiés avant la période de réserve qui a débuté le vendredi 5 juillet à minuit. Pour rappel l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certaines sondages d'opinion interdit la publication d'un nouveau sondage, mais "ne fait obstacle ni à la poursuite de la diffusion de sondages publiés avant la veille de chaque scrutin ni au commentaire de ces sondages, à condition que soient indiqués la date de première publication ou diffusion, le média qui les a publiés ou diffusés et l'organisme qui les a réalisés".