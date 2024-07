Résultat Renaissance aux législatives : l'échec de Macron, un revers historique ?

Fort de 245 sièges à l'Assemblée nationale avant la dissolution voulue par Emmanuel Macron, le parti de la majorité présidentielle s'attend à voir son nombre de députés réduit de moitié après le second tour des élections législatives dimanche.

La coalition "Ensemble", qui rassemble les candidats autour de la majorité présidentielle, résistera-t-elle à la vague du Rassemblement National au terme du second tour des élections législatives ce dimanche 7 juillet ? Les résultats et enseignements du premier tour ne prêtent pas à l'optimisme pour le camp d'Emmanuel Macron puisque la coalition a rassemblé tout juste 20,04% des voix le 30 juin, arrivant en troisième position et distancé par le Rassemblement national et le Nouveau Front populaire.

Les dernières projections, à quelques heures du deuxième tour, évoquaient la possibilité de conserver entre 120 et 140 sièges, loin évidemment du score de 2022 (245) et sans doute des espoirs d'Emmanuel Macron au moment de son annonce de dissolution le 9 juin dernier. Quelques ténors de la Macronie ont tout de même fait la course en tête au premier tour de ces législatives anticipées dimanche dernier, comme la présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet, Aurore Bergé ou le Premier ministre lui-même, Gabriel Attal, dans la 10e circonscription des Hauts de Seine. Mais crédité de 43,85% des voix, ce dernier devra tout de même surveiller la candidate du Nouveau Front Populaire Cécile Soubelet qui a obtenu 35% des voix. La socialiste semble toutefois disposer d'une faible réserve de voix, ce qui laisse Gabriel Attal en ballotage favorable.

C'est un cas de figure plutôt rare chez les candidats Ensemble ! Si 320 candidats investis par la majorité présidentielle se sont qualifiés pour le second tour, et que deux ont même été élus dès le premier tour, seuls 65 sont arrivés en tête. Une grande majorité d'entre eux devra surtout batailler face au RN. C'est le cas de plusieurs députés sortants comme Eric Woerth dans la 4e circonscription de l'Oise, de l'ancienne Première ministre Elisabeth Borne dans la 6e circonscription du Calvados et de figures moins connues du grand public comme Sandra Marsaud dans la 2e circonscription de Charente, Julie Delpech dans la 1ere circonscription de la Sarthe ou Belkhir Belhaddad dans la 1ere circonscription de Moselle.

Le point commun entre tous ces candidats députés sortants investis par Renaissance au sein de la coalition Ensemble ? Tous accusent plusieurs points de retard sur leurs adversaires RN et devront donc compter sur le désistement déjà annoncé du candidat du Nouveau Front populaire pour renverser la vapeur. Tous ces possibles reports de voix seront évidemment l'une des clés du scrutin pour les Macronistes ce 7 juillet.

Deux fois moins de députés qu'en 2022 ?

Le pari tenté par Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée Nationale au soir des élections européennes, le 9 juin, et donc d'organiser des législatives anticipées, s'est soldé par un désaveu à l'issue du premier tour. La faute à l'incapacité du groupe Renaissance de rassembler largement autour de son programme. Si une partie de la gauche a été aspirée par le Front populaire et si les Républicains n'ont pas répondu à l'appel d'union, le président de la République a toutefois pu noter une progression par rapport aux européennes du 9 juin dernier. La liste menée par Valérie Hayer avait alors comptabilisé 14% des voix.

Le recul reste net dans les zones rurales où seuls les sortants bien implantés ont limité la casse alors que la coalition au centre a pu reprendre quelques voix dans les grands centres urbains, son cœur de cible historique. Suffisant pour obtenir un bon score lors du deuxième tour ? La marche semble encore bien haute... Pour rappel, en juin 2022, lors des dernières élections législatives, tenues dans la foulée de la réélection d'Emmanuel Macron, le parti présidentiel - Ensemble ! - avait récolté plus de 38% des suffrages. En l'espace de deux ans, son électorat se serait donc presque réduit de moitié.

Quels sièges de députés pour Renaissance et Ensemble après le second tour des élections législatives de 2024 ?

A quelques heures du deuxième tour, les dernières estimations étaient un petit peu plus optimistes pour le parti présidentiel, du fait principalement du désistement d'un certain nombre de candidats du Front Populaire pour aider à faire barrage au Rassemblement National dans plusieurs circonscriptions. Sont donnés ci-dessous les nombres de sièges par parti et par union politique (NFP, RN, Ens!). La majorité absolue est à 289 députés.

La formation présidentielle, fondée en 2016 sous l'appellation En marche, garde toutefois un petit espoir de récolter ce dimanche 7 juillet les voix de ceux qui, à gauche comme à droite, ne se reconnaissent pas dans les programmes respectifs du Front Populaire et du Rassemblement National. Mais à la vue des derniers chiffres, il semble tout de même très improbable d'imaginer pour elle une issue favorable au terme de ces élections législatives anticipées.

Tous les sondages cités et commentés dans cet article ont été publiés avant la période de réserve qui a débuté le vendredi 5 juillet à minuit. Pour rappel l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certaines sondages d'opinion interdit la publication d'un nouveau sondage, mais "ne fait obstacle ni à la poursuite de la diffusion de sondages publiés avant la veille de chaque scrutin ni au commentaire de ces sondages, à condition que soient indiqués la date de première publication ou diffusion, le média qui les a publiés ou diffusés et l'organisme qui les a réalisés".