Marie-Caroline Le Pen parachutée dans la Sarthe, quels résultats les 30 juin et 7 juillet aux législatives ?

Conseillère régionale d'Ile-de-France, quelles sont les chances de Marie-Caroline Le Pen d'être élue à l'Assemblée nationale lors de ces Législatives 2024 ?

Après la victoire du RN aux Européennes, et la dissolution de l'Assemblée nationale, voilà Marie-Caroline Le Pen en campagne pour les Législatives. La conseillère régionale d'Ile-de-France depuis 2021 sera candidate dans la 4e circonscription de la Sarthe, fief de François Fillon. Pour rappel, le RN, dont fait partie la soeur aînée de Marine Le Pen, s'est largement imposé lors des élections européennes le 9 juin dernier avec un score de 31 %, leur permettant d'envoyer 30 députés au Parlement européen. Dans la 4e circonscription de la Sarthe, le RN est même arrivé nettement en tête avec 36 % des voix, suivi de Renaissance (14 %), puis du Parti socialiste/Place publique à 13 %. Et c'est justement dans cette circonscription que celle qui avait décidé de se retirer de la vie politique de 2000 à 2007 se présente pour les élections législatives anticipées programmées les 30 juin et 7 juillet prochains.

Le RN en bonne position dans le fief de François Fillon

Marie-Caroline Le Pen a été investi par le Rassemblement national (RN) dans une circonscription qu'elle ne connaît pas. Effectivement, si ce parachutage intervient dans un territoire apparenté comme le fief de l'ex-sarkozyste François Fillon, il n'en reste pas moins un coup dont le risque reste maîtrisé par le RN, en atteste son résultat lors des dernières élections législatives dans cette 4e circonscription de la Sarthe. En 2022, lors des dernières élections législatives, le premier tour avait vu le Rassemblement national échouer de peu face à La France Insoumise. D'abord au premier tour en totalisant 21,30 % des voix, contre 21,87 % pour la candidate de gauche. Au second tour, le RN échouait d'un rien, 49,85 % contre 50,15 %. De quoi donner des espoirs légitimes à la candidate du Rassemblement national pour cette fois, faire pencher la balance de con côté.

Quelles sont les chances pour Marie-Caroline Le Pen d'être élue aux Législatives 2024 ?

En bonne posture dans la 4e circonscription de la Sarthe. Si elle n'est pas favorite, elle devrait se livrer à une lutte à distance avec Elise Leboucher, candidate investie par le Nouveau Front populaire. En ce qui concerne les sondages au niveau national pour ces Législatives 2024, la lutte fait rage entre les deux principales forces du pays. Le Rassemblement national reste au dessus de la barre des 30% d'intentions de vote. Il dépasse même la barre symbolique des 35 % d'intentions de vote et distance la coalition de gauche (27 %), qui est donnée en deuxième position dans la dernière enquête Elabe pour La Tribune.