Marie-Caroline Le Pen : quel résultat au second tour des législatives ?

Arrivée en tête au premier tour dans la Sarthe, quel résultat Marie-Caroline Le Pen peut-elle espérer lors du second tour des élections législatives anticipées ce dimanche 7 juillet ?

La première partie du défi est réussie pour Marie-Caroline Le Pen. La soeur aînée de Marine Le Pen a été investie par le Rassemblement national pour les élections législatives et les résultats du premier tour tenu ce dimanche 30 juin la placent en tête dans la 4e circonscription de la Sarthe, fief de l'ex-sarkozyste François Fillon. Elle recueille 39 % de suffrages exprimés, devançant la députée sortante Elise Leboucher (NFP) à 25,94 % et Sylvie Casenave-Péré (Ensemble, 25,88 %). Elle est donc en ballotage favorable pour le deuxième tour de ces élections législatives anticipées qui auront lieu le dimanche 7 juillet 2024.

Reste désormais à savoir si la candidate macroniste, Sylvie Casenave-Péré se retirera ou pas. En effet, le Premier ministre Gabriel Attal a appelé ce dimanche tous les candidats Ensemble (majorité présidentielle) arrivés 3ème position à se retirer pour faire barrage au Rassemblement National et ne présenter qu'un candidat "républicain" face au parti lepéniste, même si ce dernier ne fait pas partie des alliés de la Macronie. Pour l'heure, la 4e circonscription de la Sarthe devrait bien être le théâtre d'une triangulaire entre les trois candidats qui ont passé le premier tour, Sylvie Casenave-Péré ne s'est pas exprimée concernant un hypothétique retrait. Si la triangulaire venait à se maintenir, Marie-Caroline Le Pen deviendrait la grande favorite de l'élection dans ce territoire, car la députée NFP ne bénéficierait pas du report de voix de la candidate macroniste. À l'inverse, Marie-Caroline Le Pen pourrait même espérer récupérer une partie des 10 % réalisés par LR pour accroître son avance au second tour.

Dans la Sarthe, Marie-Caroline Le Pen estime répondre à "l'appel des militants"

"Je ne me sens pas parachutée" affirmait Marie-Caroline Le Pen, le 9 juin dernier sur France Bleu Maine. En effet, cette dernière a été investie par le RN dans la 4e circonscription de la Sarthe, fief de François Fillon qu'elle ne connaît pas vraiment. Pourtant, elle assure avoir "répondu à l'appel des militants. On m'a demandé de venir pour essayer de ravir cette circonscription à LFI. Si j'avais voulu une circonscription gagnable, j'en aurais pris une plus facile et plus proche. Les militants de ce département m'ont demandé de venir" a-t-elle expliqué.

En 2022, lors des dernières élections législatives, le premier tour avait vu le Rassemblement national échouer de peu face à La France Insoumise. D'abord au premier tour en totalisant 21,30 % des voix, contre 21,87 % pour la candidate de gauche. Au second tour, le RN échouait d'un rien, 49,85 % contre 50,15 %. De quoi donner des espoirs légitimes à la candidate du Rassemblement national pour cette fois, faire pencher la balance de con côté au second tour après la victoire du premier.

Pour rappel, au niveau national, lors des dernières Européennes le 9 juin dernier, le RN s'est largement imposé avec un score de 31 %, leur permettant d'envoyer 30 députés au Parlement européen. Dans la 4e circonscription de la Sarthe, le RN est même arrivé nettement en tête avec 36 % des voix, suivi de Renaissance (14 %), puis du Parti socialiste/Place publique à 13 %.