Olivier Véran pas sûr d'être réélu ? Quel résultat pour le second tour des législatives ?

L'ancien ministre de la Santé a passé le premier tour dans la première circonscription de l'Isère. Cependant, il est en ballotage défavorable. Quel résultat attendu pour Olivier Véran ?

Olivier Véran est parvenu à se hisser au deuxième tour des législatives dans la première circonscription de l'Isère. Il se trouve néanmoins dans une situation de ballotage défavorable face au candidat Nouveau Front populaire, Hugo Prévost. Ce dernier a obtenu 40,19% des suffrages exprimés ce dimanche 30 juin contre 33,62% pour l'ancien ministre de la Santé. En troisième position le candidat RN, Alexandre Lacroix, a récolté 18,34% des voix. Une triangulaire aura donc lieu dimanche.

Olivier Véran a réagi aux résultats félicitant les habitants de ne pas être "tombés dans le piège de l'extrême droite". Il n'a toutefois pas hésité à attaquer son adversaire NFP sur X : "avec Hugo Prévost, on ne parle pas d'un étudiant pacifique, aux idées de gauche : c'est un partisan résolu de LFI, envoyé depuis Paris par Jean-Luc Mélenchon, où il bloque sa fac à la manière d'un Louis Boyard. Dans sa profession de foi n'apparaît ni sa propre photo ni la moindre trace de la première circonscription. C'est simplement un tract pour le parti de Jean-Luc Mélenchon, sans aucune considération, idée ou intérêt pour notre territoire. Ce serait une catastrophe qu'il en devienne député".

Quel résultat pour Olivier Véran au second tour des législatives?

Olivier Véran était redevenu député en janvier 2024 lors du remaniement ministériel, alors qu'il était passé par les postes de ministre de la Santé mais aussi de porte-parole du gouvernement. Va-t-il alors payer son absence ou les conséquences de ses différents mandats ?

L'ancien ministre connait toutefois bien la circonscription. En 2017, il avait été élu avec 68,9% des voix. En 2022, il avait gagné face à la gauche avec 55,53% des suffrages exprimés au second tour. La gauche va t-elle alors renverser la situation? Aux élections européennes, les listes de gauche avaient fait de bons résultats dans la circonscription : 48% en additionnant socialistes, insoumis, écologistes et communistes. Le maintien du candidat RN pourrait aussi porter préjudice à Olivier Véran, divisant les votes. Il faudra aussi voir où vont aller les votes des 6,98% qui avaient choisi la candidate LR. Le report de vote sera-t-il plutôt vers le RN ou vers la majorité présidentielle représentée par Olivier Véran ?

De plus, selon un sondage Ipsos Toluna pour France 2 en date du 30 juin qui anticipe les nombres de sièges par parti et non pas par union politique, le RN pourrait obtenir entre 204 et 244 sièges et leurs alliés ciottistes entre 26 et 36 sièges, suivi du NFP qui obtiendrait 180 à 200 sièges, dont 58 à 72 LFI, 33 à 43 PS, 28 à 38 EELV, 6 à 12 PCF. Le camp présidentiel et ses alliés arriveraient troisième avec entre 60 et 90 sièges, dont 53 à 71 Renaissance, 13 à 19 MoDem, 4 à 10 Horizons. Les Républicains et divers droites peuvent eux espérer entre 41 et 61 sièges. Cependant, il s'agit de tendances observées à un moment précis mais qui semblent montrer que les candidats de la majorité ont moins de chances d'être élus que ceux des deux autre grandes forces politiques.