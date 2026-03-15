Résultat de David Guiraud aux municipales 2020 à Roubaix : le candidat de LFI meilleur espoir pour son parti ?

David Guiraud est candidat à l'élection municipale 2026 à Roubaix. Il pourrait offrir à LFI sa plus grande prise.

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Roubaix est dirigée par la droite depuis dix ans. David Guiraud compte bien renverser la tendance. La ville du nord est l'une des priorités de la France insoumise pour les élections municipales 2026. Avec ses près de 100 000 habitants, elle représente la meilleure chance de victoire de LFI dans une grande ville. Le député se présente avec sa liste "Fiers de Roubaix", comportant 55 noms dont 23 militants insoumis. Le contexte politique local lui est favorable. Le maire élu en 2020 de droite, Guillaume Delbar, a démissionné en décembre dernier après sa condamnation pour escroquerie en bande organisée. Son successeur Alexandre Garcin, élu sans étiquette, est donc depuis très récemment au poste de maire et n'a donc pas eu le temps de faire ses preuves.

Ce 15 mars, David Guiraud est également opposé Karim Amrouni, candidat socialiste soutenu par les communistes et les écologistes, qui avait échoué en 2020. Il s'oppose très clairement à LFI et a proposé comme mesure forte la gratuité des cantines scolaires. Parmi les autres adversaires, on retrouve André Hibon, divers droite, Céline Sayah, déléguée départementale du RN jeunes, Françoise Delbarre pour Lutte ouvrière ou encore Nacim Zeghlache-Salhi avec une liste citoyenne.

Les résultats de David Guiraud dans les sondages pour les municipales 2026

David Guiraud est en bonne position pour l'élection municipale à Roubaix. Selon un sondage IFOP pour La Voix du Nord et Nord Eclair publié le 7 mars, David Guiraud prendrait largement l'avantage au premier tour avec 44 %, des intentions de vote. Il est suivi de loin par Karim Amrouni (23%) puis Alexandre Garcin (18%) et Céline Sayah (12%). Ces quatre candidats sont donc en mesure de se qualifier au second tour. En cas de quadrangulaire ou triangulaire au second tour, le candidat LFI l'emporterait avec autour de 45% des intentions de vote, selon le sondage publié le 7 mars.

Aux législatives de 2024, David Guiraud a largement gagné dans la commune, avec 61 % des voix au premier tour et 76 % au second. Venu de la Seine-Saint-Denis pour les législatives 2022, il tente de faire oublier son statut de parachuté. Une inconnue demeure le taux d'abstention : 77% des Roubaisiens n'étaient pas allés voter en 2020, un des pires scores enregistrés dans l'Hexagone. Cela pourrait toutefois jouer en sa faveur, tout comme la dispersion des voix entre les différentes listes.

Rien n'est toutefois gagné d'avance avec le jeu des alliances potentielles au second tour. Si la liste de gauche a rejeté toute alliance avec LFI, Céline Sayah n'a pas exclu une liste commune à droite pour faire front contre David Guiraud. Les LR pourraient, pour leur part, être prêts à ne pas s'opposer à une liste de gauche pour empêcher les Insoumis de l'emporter.

Roubaix, un laboratoire pour LFI ?

Fin janvier, Jean-Luc Mélenchon est venu soutenir son poulain à Roubaix. "Quand vous mettez un bulletin de vote "insoumis", vous mettez un bulletin de vote contre le racisme, contre l'islamophobie, pour la République, pour la liberté de conscience", a proclamé le leader de LFI. Pour Mehdi Chalah, socialiste rallié à la liste de Karim Amrouni, LFI veut faire de Roubaix son "laboratoire" et "David Guiraud n'est que le produit d'un parti national, qui veut exposer ici une vision nationale de La France insoumise à un an d'une présidentielle". "Nous ne sommes ni une vitrine ni un laboratoire. Mais on peut faire la démonstration politique qu'une autre manière de gérer les communes est possible, avec des programmes ambitieux, sans se renier", a rétorqué David Guiraud.

Dans son programme, il veut ainsi mettre l'accent sur l'animation commerciale, sportive et culturelle de la ville, avec notamment le retour d'un grand marché de centre-ville et la création d'espaces intergénérationnels. Le logement, la sûreté et la propreté sont aussi des sujets phares de ses propositions. Il souhaite également relancer le maraîchage sur des friches libres pour lutter contre la pauvreté. Il se place en opposition à l'ancien maire pour "tourner la page de l'instabilité, de l'improvisation et de l'arbitraire".