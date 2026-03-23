Résultat de l'élection municipale 2026 à Roubaix : David Guiraud élu, tous les résultats

Les résultats du 2e tour de l'élection municipale à Roubaix ont été dévoilés. Découvrez le résultat final de cette municipale 2026.

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09:47 - David Guiraud célèbre sa victoire à Roubaix À Roubaix, David Guiraud a remporté les élections municipales avec 53,19 % des voix au second tour, mais il lui reste à confirmer sa légitimité lors du conseil municipal d’installation prévu le 29 mars. Sa victoire a été célébrée par une foule enthousiaste, prête à le soutenir dans ses ambitions de redynamiser la ville. Les médias nationaux ont également couvert cet événement marquant pour Roubaix, soulignant la popularité du député insoumis. Lire sur mediacites.fr

03:08 - David Guiraud remporte les municipales à Roubaix David Guiraud a été élu maire de Roubaix lors des élections municipales de 2026, après une solide implantation locale. Sa victoire s'inscrit dans un contexte d'engagement politique marqué par une campagne dynamique. Ce succès témoigne de l'ascension des Insoumis dans la ville. Lire sur lavoixdunord.fr

22/03/26 - 23:29 - À Roubaix, Guiraud salue "la puissance de la fierté retrouvée" "Vous avez bientôt un nouveau maire et vous aurez bientôt une nouvelle députée. Aujourd’hui, regardez flotter dans cette mairie les drapeaux de notre patrie. Il nous rappelle que nous avons ici, à Roubaix, une belle idée de ce qu'est notre ville et de ce qu'est notre pays. Il nous rappelle que Roubaix, c'est la France et que la France s'est faite à Roubaix. La ville au mille cheminée, la ville de brique rouge, la ville aux 100 nationalités a repris le chemin tissé par ces anciens et elle adresse à la France entière l'envie de vivre ensemble et la puissance de la fierté retrouvée", a déclaré le nouveau maire de Roubaix, David Guiraud, sur BFM2.

22/03/26 - 21:01 - David Guiraud élu Les résultats du deuxième tour des municipales sont complets à Roubaix : David Guiraud 53,19% (LFI), Alexandre Garcin 25,55%, Karim Amrouni 11,30%, Cécline Sayah 9,97%

22/03/26 - 20:09 - Roubaix est la seconde ville à passer sous la bannière LFI David Guiraud réussit l'exploit de gagner ce second tour des municipales. Le nouveau maire de Roubaix est donc le deuxième de son mouvement politique à emporter une mairie, une semaine après la victoire du groupe à Saint-Denis. Les équipes de CNews rappellent que Roubaix était auparavant une ville qui penchait à droite.

22/03/26 - 20:03 - David Guiraud élu David Guiraud (LFI) à Roubaix (Nord) réélu 55.61 % des voix dans ce second tour des Municipales selon les estimations à 20h.

22/03/26 - 20:02 - David Guiraud est élu à Roubaix Le second tour des élections municipales de 2026 touche à sa fin. Selon les dernières estimations, c'est David Guiraud (LFI) qui remporte cette élection. Le représentait de La France Insoumise représentera donc la ville en tant que maire pour les prochaines années.

22/03/26 - 19:13 - La participation est en baisse pour ce second tour à Roubaix La participation au second tour des élections municipales à Roubaix est de 30,59% à 16h, marquant une légère baisse par rapport à la semaine précédente. Quatre listes sont en compétition, avec des disparités notables entre les quartiers. La tendance initiale montrait une participation plus élevée qu'au premier tour mais a ensuite fléchi. Lire sur lavoixdunord.fr

22/03/26 - 19:02 - Quels résultats à Roubaix lors des dernières élections en date ? Les élections des députés à Roubaix du printemps 2024 avaient donné une victoire à la nuance 'Union de la gauche' (62,53%), devant le RN (18,91%) à l'échelle des 2 circonscriptions associées à la ville. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, le rassemblement des gauches culminant à 76,01% des votes dans la localité. Pour le tour unique des européennes juste avant la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée, les choix s'étaient cette fois majoritairement dirigés sur Manon Aubry (42,84%).