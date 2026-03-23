Résultat de l'élection municipale 2026 à Alençon : Sophie Douvry élue, tous les résultats
Les résultats du 2e tour de l'élection municipale à Alençon ont été dévoilés. Découvrez le résultat final de cette municipale 2026.
15:11 - Sophie Douvry promet de démolir la Tour Pascal
Sophie Douvry a été élue maire d'Alençon avec 46,58% des voix, marquant un changement politique après dix-huit ans de domination de la gauche. Parmi ses priorités, elle prévoit de renforcer la police municipale et de démolir la Tour Pascal, qu'elle qualifie de "nid à trafic de drogue". Cette décision s'inscrit dans sa volonté d'améliorer la sécurité dans la ville. Lire sur francebleu.fr
14:11 - Alençon bascule à droite
Sophie Douvry, élue maire d'Alençon avec 46,58 % des voix, a fait basculer la ville à droite après 18 ans de gouvernance de gauche. Ancienne présidente d'une jeune chambre économique, elle met l'accent sur l'attractivité et l'ouverture à l'investissement. Douvry, désormais dirigeante, entend moderniser la gestion municipale. Lire sur francebleu.fr
03:27 - Alençon accueille des élus d'extrême droite en 2026
Oscar Piloquet, représentant du RN-UDR, a terminé deuxième des élections municipales de 2026 à Alençon avec 20,01 % des voix. Ce résultat marque une première historique pour la ville, car des élus d'extrême droite intégreront désormais le conseil municipal. Piloquet a réagi aux résultats aux côtés de ses soutiens. Lire sur ouest-france.fr
03:25 - Sophie Douvry devient maire d'Alençon en 2026
Sophie Douvry, candidate divers droite, a remporté les élections municipales de 2026 à Alençon en recevant 46,58 % des votes au second tour. Elle devance ses concurrents, dont Oscar Piloquet et Alain Gallerand. La droite fait son retour après dix-huit ans d'opposition dans la ville. Lire sur ouest-france.fr
22/03/26 - 23:53 - Déclaration d'Oscar Piloquet après sa défaite face à Sophie Douvry
Le candidat Oscar Piloquet a été battu par Sophie Douvry à Alençon, avec seulement environ 20,01% des voix. Sur X, il a félicité la nouvelle maire pour son élection, tout en annonçant s'engager "à incarner une opposition exigeante". "Je suis fier de vous annoncer que notre liste Rassemblement National devient le premier groupe d’opposition à Alençon avec trois élus !"
22/03/26 - 21:04 - Les résultats complets
Voici les résultats complets selon les chiffres du ministère à Alençon. Sophie Douvry (LDVD) 46,58%, Oscar Piloquet 20,01%, Alain Gallerand 19,86%, Johnny Lafresnaye 13,56%
22/03/26 - 17:19 - La participation à 17h dans le département
La participation à 17h a été communiquée par le ministère dans le département de l'Orne pour ce deuxième tour des élections municipales. Elle s'élève à 57,13%, bon indicateur pour la ville d'Alençon. Un chiffre à comparer aux 59,02% constatés en 2024 aux législatives à la même heure et surtout aux 37,04% des municipales 2020, organisées en plein Covid. En 2014, la participation était en revanche de 54,18%.
22/03/26 - 16:19 - Retour sur le résultat de l'élection municipale de 2020 à Alençon
Au soir du premier tour de 2020, Joaquim Pueyo (Divers gauche) avait distancé ses concurrents en rassemblant 34,94% des suffrages. En deuxième position, Sophie Douvry (Les Républicains) avait obtenu 22,97% des bulletins valides. Le tableau s'est enrichi de la candidature de Emmanuel Darcissac (La République en marche), s'adjugeant 1 072 suffrages (20,08%). Joaquim Pueyo l'avait finalement emporté avec 2 380 suffrages (42,90%), face à Sophie Douvry avec 24,58% des électeurs et Emmanuel Darcissac obtenant 1 102 voix (19,86%).
22/03/26 - 14:26 - Le taux de participation aux municipales à midi dévoilé dans l'Orne
A Alençon, les résultats du 2e tour des élections municipales à Alençon ont déjà un premier indicateur, certes éloigné, mais significatif. A midi, la participation dans le département de l'Orne s'élève à 24,16% selon le ministère de l'Intérieur. Un chiffre à comparer aux 30,84% constatés en 2024 aux législatives et surtout aux 14,65% des municipales 2020, organisées en plein Covid (24,9% en 2014).
22/03/26 - 07:23 - Pour rappel : qui sont les candidats du 2e tour à Alençon ?
La quadrangulaire est confirmée à Alençon ce dimanche, quatre listes étant maintenue au second tour des municipales : Johnny Lafresnaye, Oscar Piloquet, Sophie Douvry et Alain Gallerand sont en lice pour ce 2e tour. Voir tous les noms des candidats à Alençon