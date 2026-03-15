Résultat de Bruno Clavet aux municipales 2026 à Lens : le RN peut-il déloger la gauche après un siècle de règne ?

Bruno Clavet (Rassemblement national) est candidat aux élections municipales 2026 à Lens. Il fera face à deux listes de gauche dans la ville du bassin minier : Michel Darras (LO) et Sylvain Robert (PS, maire sortant).

Cherchez votre commune et trouvez les résultats aux municipales 2026 :

La dynamique nationale pourrait lui permettre de remporter les élections municipales à Lens. En effet, Bruno Clavet, le candidat du Rassemblement national (RN), pourrait créer la sensation en s'emparant de la mairie lensoise. À gauche depuis plus d'un siècle, la ville emblématique du bassin minier pourrait bien basculer à l'extrême-droite en 2026 sous l'impulsion de son jeune candidat.

Bruno Clavet, député RN de la circonscription élu en 2024, défie le maire sortant, le socialiste Sylvain Robert, qui mène une liste d'Union de la gauche. Un duel qui s'annonce serré. En 2020, six listes se disputaient la mairie de Lens, elles ne sont que trois cette année. En cas de victoire du RN dans ce bastion socialiste, "ce serait un symbole fort" lance le parti à la flamme dans Le Parisien.

Dans les rues de la ville, l'élu RN de 36 ans est désormais vu comme n'importe quel autre candidat. " Cela a changé depuis la députation, cela crédibilise et légitime ma candidature à la ville", dit-il dans les colonnes du Monde. Il entend "restaurer la sécurité" et "tout faire pour vous débarrasser de tout ça", répète-t-il aux passants, comprenez les kebabs et barbiers de la ville.

Bruno Clavet (RN) au soutien des commerçants à Lens

Le candidat du Rassemblement national à Lens est né dans les Bouches-du-Rhône. Avant de s'installer dans le nord de la France, d'abord pour rejoindre le cabinet du maire d'Hénin-Beaumont, il y a dix ans, il avait fait du mannequinat et participé à une émission de télé-réalité. En 2024, il est élu comme député de la 3e circonscription du Pas-de-Calais. "Mon père était arbitre de Ligue 1, je connais Lens", confie-t-il auprès du quotidien pour justifier son lien avec la ville.

Lors du précédent scrutin municipal en 2020, Bruno Clavet (RN) a été battu par l'actuel maire de Lens dès le premier tour (55% contre 22%). Cette année, trois listes s'affrontent : Bruno Clavet (RN), Michel Darras (LO) et Sylvain Robert (PS, maire sortant). Si aucun sondage n'a été commandé quelques jours avant le premier jour du scrutin à Lens, le Rassemblement national espère bien surfer sur la dynamique nationale pour progresser par rapport au scrutin de 2020 et atteindre le second tour.

Bruno Clavet, lui, souhaite redynamiser le centre-ville de Lens en créant un pôle de développement pour "accompagner, soutenir et aider les nouveaux investisseurs et commerçants", explique-t-il auprès de France 3 Hauts-de-France. Le candidat d'extrême droite envisage aussi de baisser la montant de la taxe foncière pour faciliter les installations de boutiques.

Il annonce également des mesures pour la police municipale, avec une présence 24h/24 de celle-ci. Enfin, l'installation d'un "marché couvert place du Cantin" et la création des "Halles de Lens" font partie de ses projets. "Cela permettrait d'avoir des producteurs locaux et proposer aux clients des produits qu'ils ne peuvent pas trouver au quotidien à Lens", conclut-il.