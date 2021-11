Kamala Harris : première femme à diriger les Etats-Unis, qui est celle qui remplace Joe Biden ?

KAMALA HARRIS. Elle est devenue, vendredi 19 novembre 2021, la première femme de l'histoire à diriger les Etats-Unis : Kamala Harris remplace brièvement Joe Biden à la tête des USA. Mais qui est cette vice-présidente ?

[Mise à jour le 19 novembre 2021 à 16h25] C'est une première historique, bien qu'elle ne devrait durer que quelques heures. Kamala Harris, première femme à avoir été nommée vice-présidente des Etats-Unis, sera également la première à diriger les Etats-Unis. L'annonce a été faite par la Maison Blanche vendredi 19 novembre 2021. En raison d'un examen médical que doit subir Joe Biden, le président transfère ses pouvoirs à son bras droit, qui aura la gestion du pays entre ses mains jusqu'au retour du chef d'Etat de 79 ans.

Le 20 janvier 2021, Kamala Harris est devenue la première femme à accéder à la fonction de vice-présidente des Etats-Unis après l'investiture de Joe Biden. Elle est aussi la première personne noire, fille d'un père jamaïcain et d'une mère indienne, à entrer à la Maison Blanche en tant que deuxième personnalité de l'Etat. Kamala Harris, sénatrice démocrate emblématique et colistière de Joe Biden lors de la campagne des élections américaines, a elle aussi vécu une consécration en ce jour d'investiture.

Candidate à une autre investiture, celle du Parti démocrate pour l'élection présidentielle face à Joe Biden il y a quelques mois, Kamala Harris était déjà une figure politique outre-Atlantique, bien que peu connue en France. Cette native d'Oakland, en Californie, n'avait pourtant qu'un souhait : devenir la première femme présidente des Etats-Unis. "Battue" lors des primaires démocrates ayant précédé les élections américaines (elle s'est retirée se disant à court de fonds), elle a tout de même été choisie par Joe Biden pour devenir sa colistière, malgré les critiques assez virulentes qu'elle a pu formuler sur les positions de ce dernier concernant les politiques de déségrégation raciale dans les années 1970. Plusieurs mois plus tard, alors que le duo est entré la Maison Blanche, ces tensions semblent oubliées. Plusieurs médias américains l'ont d'ores et déjà présentée comme le successeur naturel de Biden en 2024. Ce dernier aura en effet 81 ans à l'issue de son mandat.

L'investiture de Joe Biden et Kamala Harris ne sera pas pour autant un long fleuve tranquille. Péripétie de plus dans cette période particulièrement troublée aux Etats-Unis, ce grand moment a commencé d'une manière bien étrange pour la future vice-présidente. La semaine dernière, le magazine Vogue, pilier de la mode, a dévoilé la Une de son numéro de février, censé sortir ce mercredi 20 janvier. Sur la couverture, une photo de Kamala Harris devait mettre en avant un long portrait publiée en pages intérieures. Mais cette photo, montrant la sénatrice en jean, veste décontractée et baskets noires, va immédiatement faire polémique.

En cause : le look bien trop "cool" pour certains de celle qui va devenir la deuxième personnalité du pays, alors que Kamala Harris avait pourtant arboré cette tenue pendant toute la campagne ou presque. Autre motif de courroux : la couleur de peau de la future vice-présidente, jugée trop pâle et suspectée d'avoir été éclaircie. L'équipe de Kamala Harris va en rajouter en faisant savoir que le cliché publié n'était pas celui convenu avec le magazine. L'affaire va obliger Anna Wintour, la puissante rédactrice en chef de Vogue, à réagir pour défendre le choix de la publication. Elle n'en décidera pas moins de remplacer cette Une in extremis par une photo plus académique (à gauche ci-dessous).

Vice President-elect Kamala Harris appears on the cover of Vogue magazine's February issue, but her team says there's a problem: the photo isn't the shot both sides had agreed upon. https://t.co/nytCNAqXIG — ABC News Politics (@ABCPolitics) January 12, 2021

Née en octobre en 1964 à Oakland, en Californie, Kamala Harris est d'origine indo-caribéenne avec un père né en Jamaïque et une mère indienne. Sa mère, fille d'un haut fonctionnaire indien, est venue aux Etats-Unis pour terminer un doctorat à l'université Berkeley, là ou était également son père, et entamer une carrière dans la recherche médicale (décédée, elle était devenue spécialiste du cancer du sein). Quelques années plus tard et suite au divorce de ses parents, Kamala Harris a vécu son adolescence au Canada avec sa mère, alors que son père officiait comme professeur d'économie à Stanford. Après cette période et avant de lancer sa carrière en politique, elle deviendra avocate en 1990 après avoir été diplômée à Washington, à l'Université Howard, surnommée le "Harvard noir".

Kamala Harris est mariée depuis 2014 à Douglas Emhoff, un avocat américain de 56 ans qui devient ainsi le premier "second gentleman" ("SGOTUS" selon le diminutif consacré) de l'histoire des institutions américaines. Surnommé "Doug", ce dernier est le père de deux enfants, Cole, 26 ans et Ella, 21 ans, issus d'un premier mariage et encore relativement discrets dans les médias. Douglas Emhoff, lui, s'est employé pour sa part à donner pendant plusieurs mois l'image d'un compagnon et d'un père moderne et "cool" aux côtés de Kamala Harris. Il a mis sa carrière de côté pour soutenir son épouse dans son projet politique et a multiplié les interventions pleines d'humour à la télévision et sur les réseaux sociaux, où il a déjà créé un compte au nom de @SecondGentleman.

Se présentant comme le "fier mari de Kamala Harris" sur son profil Twitter et assumant être le "premier homme" (et il l'espère "pas le dernier") à entrer en tant que moitié à la vice-présidence, Douglas Emhoff a aussi joué son rôle "avenant et décontracté" lors des divers passages télévisés de son épouse. Quand celle-ci a par exemple confié à CBS qu'elle avait fait des recherches sur Google au moment de leur rencontre, il a joué le mari stupéfait à la perfection. "Je suis trop vieux pour jouer ou pour les faux-semblants. Vous me plaisez beaucoup et je voudrais voir si ça peut marcher entre nous", aurait-il déclaré à Kamala Harris lors de leurs premiers échanges, selon le storytelling bien ficelé du couple. S'il répète inlassablement qu'il ne fera pas de politique, les médias américains laissent entendre que ce promoteur de la "justice" et de "l'égalité" pourrait peser dans les années qui viennent. On lui prête notamment une volonté farouche de combattre l'insécurité alimentaire.

Troisième femme sélectionnée comme vice-présidente potentielle lors d'une élection américaine, Kamala Harris est une pionnière aux Etats-Unis et assure être prête pour exercer cette fonction. Ses combats politiques ? Les droits civiques, la défense des jeunes issus de l'immigration illégale. Elle milite aussi pour que l'Etat fédéral accorde plus de moyens à la résolution des crimes et des délits. Procureure du côté de San Francisco durant deux mandats entre 2004-2011, elle devient ensuite la première femme et personne noire à gérer les services judiciaires de l'Etat le plus peuplé des Etats-Unis en étant élue procureure générale en Californie. Après deux mandats (2011-2017), nouvelle consécration pour la démocrate qui, le 3 janvier 2017, prête serment au Sénat à Washington pour devenir la première femme originaire d'Asie du Sud et seulement la deuxième sénatrice noire dans l'histoire américaine (après Carol Moseley-Braun).

Malgré ses convictions, Kamala Harris ne fait pas l'unanimité là où elle est passée, Donald Trump disant même en meeting, dans un ton provocateur, que "personne ne l'aime" et qu'elle est "méchante". Une partie des électeurs noirs et progressistes de Californie déplorent également son image de dureté, acquise lors de son mandat de procureure. "En Californie, Kamala Harris avait la réputation d'une procureure qui attendait plutôt qu'elle ne montrait le chemin, qui ne bougeait sur les sujets polémiques que lorsqu'elle voyait qu'ils étaient politiquement viables", indiquait en septembre le quotidien Sacramento Bee, cité par le Figaro. Des critiques qui ne l'empêcheront pas d'être élue aux côtés de Joe Biden en novembre 2020.

Kamala Harris a prononcé de nombreux discours pendant la campagne présidentielle américaine de 2020. Mais une allocution particulièrement marquante est restée dans les annales. Celle prononcée le 8 novembre 2020, à l'annonce du résultat de l'élection, juste avant le discours de Joe Biden. Nous vous proposons de retrouver sa traduction en intégralité ci-dessous :