Le taux d'obésité a quadruplé : un nouveau rapport très inquiétant dévoilé

Une nouvelle étude dévoile que le cap du milliard de personnes atteintes d'obésité dans le monde a été franchi. La progression a été fulgurante ces trente dernières années.

Le 4 mars prochain marquera la journée mondiale de la lutte contre l'obésité, un problème qui a fait face à une grande progression ces trente dernières années. Il concernerait, en effet, désormais plus d'un milliard de personnes dans le monde. Ainsi, un habitant sur huit serait touché, selon une récente étude publiée dans la revue The Lancet, effectuée en collaboration de l'Organisation mondiale de la santé et basée sur les données d'environ 220 millions de personnes dans 190 pays. L'évolution de l'obésité a été plus rapide que prévu : selon l'un des principaux auteurs de l'étude, le professeur Majid Ezzati, le seuil du milliard était initialement attendu pour 2030.

Plus précisément, le taux d'obésité a quadruplé parmi les enfants et doublé chez les adultes entre 1990 et 2022 : 879 millions d'adultes et 159 millions d'enfants en 2022 contre respectivement 195 millions et 31 millions en 1990. Il a également triplé chez les hommes passant de 4,8% à 14% alors que chez les femmes, le taux a bondi de 8.8% à 18,5% ces trente dernières années.

L'obésité engendrant une augmentation de la mortalité liée à d'autres maladies comme le diabète ou le cancer, l'OMS tire la sonnette d'alarme. Selon l'organisation, la malnutrition est en constante progression avec un certain manque d'actions pour limiter ce phénomène. Elle a donné des exemples de possibles solutions qui ne seraient pas assez appliquées : la taxe sur les boissons sucrées, la subvention d'aliments meilleurs pour la santé ou encore la limitation du marketing pour des aliments malsains notamment destinés aux enfants. Selon l'organisation, le problème de l'obésité est devenu épidémique depuis plusieurs années.

La France en contre-pied

Le taux d'obésité aurait notamment augmenté dans des régions du monde à faibles revenus comme la Polynésie (60% des adultes obèses), dans les Caraïbes, au Moyen-Orient ou en Afrique du Nord. Ces régions affichent désormais des taux d'obésité supérieurs à ceux de la plupart des pays industrialisés et notamment européens. "Dans le passé, nous avions tendance à considérer l'obésité comme un problème de pays riches, désormais c'est un problème mondial", a analysé le directeur du département de la nutrition et de la sécurité alimentaire de l'OMS Francesco Branca, lors d'une conférence de presse.

Néanmoins, les Etats-Unis font toujours partie des pays les plus touchés avec un nombre de personnes atteintes d'obésité qui a doublé en trente ans : 21% à 43% pour les femmes et 16% à 41% chez les hommes. A contrario, selon Majid Ezzati, la France fait partie des pays où des "signes d'infléchissement" sont constatés. 17% des adultes français sont obèses ainsi que 4% des enfants et adolescents, des taux plutôt bas en comparaison avec d'autres pays.