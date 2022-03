Netflix : les nouveautés séries et film dès le 25 mars 2022

NETFLIX FILM SERIE. Quelles sont les nouvelles entrées de Netflix cette semaine ? On vous récapitule les sorties films et séries immanquables du 25 mars au 3 avril 2022.

[Mis à jour le 25 mars 2022 à 9h00] Les fans de la famille Bridgerton vont se ruer sur Netflix ce vendredi. La saison 2 de La Chronique des Bridgerton est mise en ligne sur la plateforme ce 25 mars 2022. Après Daphne et Simon, c'est au tour d'Anthony et Kate d'être au coeur de la série romantique événement. Parmi les autres sorties du jour, quoiqu'un peu moins notable, il est également possible de voir Transformers : Botbots. Le 29 mars, les fans du Taulier pourront binge-watcher le documentaire Johnny par Johnny. Le lendemain, c'est le documentaire Ne faites confiance à personne, ainsi que les films Very Bad Trip 2 et 3, qui feront partie des nouveautés de la plateforme de streaming.

La semaine dernière, il ne fallait pas rater la première saison de Drôle. Cette série sur les coulisses du monde du stand-up est la dernière création de Fanny Herrero, à qui l'on doit Dix pour cent. Il est également possible de découvrir depuis le 18 mars le thriller Contrecoups, avec Jason Segel et Lily Collins, sur un cambriolage qui dégénère, ou encore Black Crab avec Noomi Rapace. La saison 2 de Top Boy, Bien plus qu'un au revoir et Human Ressources étaient également mis en ligne. Plus bas, retrouvez les films et séries du moment sur la plateforme mais aussi toutes les nouveautés du mois de mars sur Netflix, mais aussi notre sélection des meilleurs films et séries à voir sur la plateforme.

Parmi les plus importantes nouveautés du mois d'avril 2022, citons la saison 4 partie 2 d'Ozark (29 avril), Elite saison 5 (8 avril), Better Call Saul saison 6 partie 1 (19 avril), les derniers épisodes de Grace et Frankie mais aussi : XXX. Ci-dessous, le calendrier complet des nouveautés Netflix à venir :

1er avril 2022 : Apollo 10 1/2 : les fusées de mon enfance, Toujours plus beau, Le dernier bus, Le brio, Entre amis, Demolition Man, L'Avare, Les anarchistes, Les pleins pouvoirs

7 avril 2022 : Retour dans l'Espace

8 avril 2022 : Elite (saison 5), Dirty Lines, Yakasha : un démon en mission, Etoile de Crystal, Metal Lords, The In-Between, Les oeufs verts au jambon (saison 2)

12 avril 2022 : Les enquêtes sauvages

13 avril 2022 : Parcs

15 avril 2022 : Anatomie d'un scandale, Choose or Die

19 avril 2022 : Better Call Saul (saison 6 partie 1), Battle Kitty

20 avril 2022 : Russian Doll (saison 2), Le Tournant, Le Doudou

22 avril2022 : Les 7 vies de Léa, Heartstopper, En route pour l'avenir

24 avril 2022 : Mais vous êtes fous

27 avril 2022 : Le mystère Marilyn Monroe : conversations inédites

28 avril 2022 : Bubble

29 avril 2022 : Ozark (saison 4, partie 2), Grace & Frankie (saison 7)

Netflix regorge de nombreux films sur sa plateforme de streaming, que ça soit des classiques du cinéma ou des productions originales. Dans cette seconde catégorie, on retrouve plusieurs films salués lors des cérémonies de remise de prix (Festival de Cannes, Oscars,...). Parmi les films Netflix incontournables, citons Marriage Story (avec Adam Driver et Scarlet Johansson), Mank de David Fincher, Mudbound, les films d'animation Klaus ou Les Mitchell contre les machines, Roma d'Alfonso Cuaron, ou encore Les sept de Chicago. Ci-dessus, une sélection non-exhaustive des meilleurs films originaux de Netflix à voir sur la plateforme de streaming.

De nombreuses séries originales sont à découvrir sur Netflix. Parmi les plus populaires, on peut citer La Casa de Papel, Lupin, Stranger Things, La chronique des Bridgerton ou encore Squid Game. D'autres ont été encensées par la critique spécialisée, comme The Crown, Sex Education, The Haunting of Hill House ou Le Jeu de la Dame. Ci-dessus, retrouvez une sélection des meilleures séries à voir sur Netflix, que ça soit des productions originales ou des classiques de la télévision à retrouver sur la plateforme.