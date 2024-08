Nouveautés Netflix : toutes les séries et tous les films à ne pas manquer en septembre

De nouvelles séries et de nouveaux films vont rythmer la rentrée sur Netflix. On fait le point sur toutes les nouveautés qu'il ne faudra surtout pas rater ce mois-ci.

Le temps de la rentrée est venue. Mais pour se consoler, Netflix propose de nombreuses nouveautés à ses abonnés pour occuper les soirées après le travail ou l'école. Le 12 septembre, Emily in Paris est de retour pour la seconde partie de la saison 4, qui emmènera notre héroïne à Rome alors que son cœur continue de balancer. Autre série particulièrement attendue, Monstres, saison 2 de l'anthologie débutée avec Dahmer, viendra terrifier les abonnés en racontant l'histoire vraie de Lyle et Erik Menendez.

Nicole Kidman sera également à l'affiche de la nouvelle série dramatique et policière Un couple parfait, face à Liev Schreiber et Isabelle Adjani, tandis que le film poignant Ses trois filles, avec Natasha Lyonne, Elizabeth Olsen et Carrie Coon salué au Festival de Sundance, sera également visible. Ci-dessous, retrouvez le calendrier des principales sorties Netflix pour le mois à venir.

Les nouveautés séries

Young Sheldon (saison 6) : 1er septembre

Prison Break (intégrale) : 4 septembre

(intégrale) : 4 septembre Outlast : au bout de nous-mêmes (saison 2) : 4 septembre

un couple parfait : 5 septembre

Selling Sunset (saison 8) : 6 septembre

The Circle Game : Etats-Unis (saison 7) : 11 septembre

Emily in Paris (saison 4 partie 2) : 12 septembre

Monstres : l'histoire de Lyle et Erik Menendez : 19 septembre

Nous voulons tous être sauvés (saison 2) : 26 septembre

Nobody wants this : 26 septembre

Les nouveautés films

Si j'étais un homme : 4 septembre

: 4 septembre Sous les jupes des filles : 4 septembre

Rebel Ridge : 6 septembre

Uglies : 13 septembre

Marcel le coquillage (avec ses chaussures) : 14 septembre

Dune : 15 septembre

Pourris gâtés : 15 septembre

L'origine du monde : 15 septembre

Reste un peu : 16 septembre

Ses trois filles : 20 septembre

Asteroid City : 21 septembre

Le Dindon : 25 septembre

Un vrai gentleman : 26 septembre

Rez Ball : 27 septembre

