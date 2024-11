Back in Action: après 10 ans d'absence, Cameron Diaz bientôt de retour sur Netflix

C'est sur Netflix que Cameron Diaz reprend le fil de sa carrière dans un film intitulé Back in action, bientôt disponible. En attendant, voici la première bande-annonce.

Après une pause de plus de dix ans, Cameron Diaz revient sur les écrans avec une comédie d'action le 17 janvier 2025 sur Netflix. La dernière fois qu'on a vu la comédienne américaine, c'était en 2014 dans Annie, l'adaptation de la comédie musicale du même nom, avec Jamie Fox qu'elle retrouve donc ici.

Écrit par Brendan O'Brien, scénariste de Nos pires voisins et de Ninja Turtles : Teenage Years et réalisé par Seth Gordon, metteur en scène de Baywatch : Alerte à Malibu et la série Atypical, le film Back in action promet de réveiller les abonnés de Netflix en mettant en scène deux agents de la CIA forcés de reprendre du service lorsque leurs couvertures sont découvertes.

Cameron Diaz s'était officiellement retiré des plateaux de tournage hollywoodiens en 2018 afin de pouvoir se consacrer à sa famille. Pour son retour, la star sera plutôt bien entourée puisqu'en plus de Jamie Foxx, il y aura la jeune McKenna Roberts aperçue dans Barbie et Euphoria, Kyle Chandler (Demain à la Une, Bloodline), Glenn Close, Andrew Scott (Moriarty dans Sherlock). En attendant la sortie du film, découvrez les premières images de Back in action ci-dessous :

Quelle est l'intrigue de Back in action ?

Alors qu'ils ont démissionné depuis longtemps de la CIA pour fonder une famille, Emily et Matt sont rattrapés par leur passé lorsque leur couverture est démasquée...

Quels acteurs au casting de Back in action ?

Cameron Diaz

Jamie Foxx

Mckenna Roberts

Kyle Chandler

Glenn Close

Andrew Scott

Jamie Demetriou

Fola Evans-Akingbola

Tom Brittney

Pierre Bergman

Lee Charles

Alfredo Tavares

Katrina Durden

Ivan Ivashkin

Robert Besta

Où voir Back in action en streaming ?

Back in action sera disponible sur la plateforme Netflix le 17 janvier 2025. Pour accéder à ce service de streaming, souscrire à un abonnement payant sera nécessaire. Il s'agit d'un abonnement payant dont le coût s'élève à 5,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard (avec pub), à 13,49 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 19,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).