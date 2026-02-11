L'adaptation peu fidèle du roman d'Emily Brontë sortie le 11 février 2026 a séduit les spectateurs qui l'ont découvert en avant-première, mais pas la critique française.

Il va faire chaud dans les salles de cinéma. Après avoir signé Promising Young Woman et Saltburn, la réalisatrice Emerald Fennell se lance dans l'adaptation de l'un des plus grands classiques de la littérature britannique : Les Hauts de Hurlevent d'Emily Brontë. Le roman originel publié en 1847 est un récit gothique cruel et très sombre, dans lequel une histoire d'amour contrariée devient le récit toxique d'une vengeance sociale dans les landes anglaises. Cette œuvre, dérangeante et douloureuse à lire, aborde les thématiques de l'obsession et du cycle de la violence. Très loin des romances dont on a l'habitude aujourd'hui.

De nombreuses versions cinématographiques ont vu le jour à travers les décennies. Le film sorti le 11 février 2026, avec Jacob Elordi et Margot Robbie, se revendique, lui, comme une adaptation très libre du roman (la seconde moitié du roman qui se concentre sur une seconde génération de personnages est totalement supprimée comme dans d'autres versions, le rôle de certains personnages est modifié, Heathcliff est une nouvelle fois blanchi alors qu'il est décrit comme ayant la peau sombre dans le livre...). En promotion, la réalisatrice Emerald Fennell revendique avoir voulu "rendre compte de ce qu'[elle a] éprouvé quand [elle a] découvert le livre à l'âge de 14 ans.", assumant ne pas offrir une version fidèle au livre d'Emily Brontë, pour se concentrer sur la sensualité et l'érotisme du récit, et la passion qui dévore le couple principal. Le film a donc été renommé "Hurlevent" (oui, avec les guillemets).

L'avis des critiques sur "Hurlevent"

Avec "Hurlevent", le classique littéraire est modernisé à la sauce dark romance. Une idée pas mauvaise sur le papier, mais dont le résultat n'a pas nécessairement séduit la presse. La critique française s'est montrée particulièrement virulente, avec une note d'1,9/5 sur Allociné (sur 13 titres recensés). Le film est "raté et pas qu'un peu" selon 20 minutes, "une purge académique" pour Les Inrocks. Il se réduit à "un grand bluff instagrammable" pour Libération, "une somptueuse coquille vide" pour GQ, à "une adaptation grotesque" pour Le Figaro. Le reproche principal ? Le scénario du film, dont "le récit de vengeance et de traumatisme intergénérationnel se simplifie et se mue en romance torride" dans une "vision de midinette" qui résulte en "une impasse narrative voire un total hors sujet" (Le Figaro). "L'adaptation d'Emerald Fennell réduit le sombre chef-d'œuvre d'Emily Brontë à une romance clinquante et inoffensive, dépourvue de toute complexité", déplore Libération.

Le cœur du film n'est pas dans la relecture d'un classique de la littérature, à en croire les critiques, mais en l'exploration de la passion amoureuse dévorante et sa sensualité. "Le seul moteur – et il est bien faiblard – est un érotisme supposément sulfureux et irrésistible", note de son côté l'émission Le Regard culturel de France Culture, avant de préciser : "Hurlevent est une succession grotesque d'images qui défilent comme sur un réseau social, un film de slides, qui ne développe aucune scène, et qui ne fait référence à rien".

"Hurlevent" n'a cependant pas que des détracteurs, et heureusement. La grande force du film : sa direction artistique. C'est déjà ce qui impressionnait dans la bande-annonce : l'esthétique sensuelle et baroque promet d'en mettre plein la vue. Ecran Large admet que la réalisatrice "torture l'histoire d'Emily Brontë" dans tous les sens", il "en ressort une vision surprenante et, par moments, passionnante" qui "touche tout de même au sublime". Le Point est également indulgent, saluant "une histoire d'amour enfiévrée excellemment jouée par deux stars charismatiques et portée par la langue de Brontë, que les dialogues restituent souvent au mot près."

""Hurlevent" suinte d'une beauté criarde, sublime et grotesque", admet même Le Figaro, qui n'a pourtant pas aimé le film. Mais ces effets de style ne plaisent pas à tous, comme les Inrocks : "En dépit de son casting hautement glamour, cette nouvelle adaptation des "Hauts de Hurlevent" noie le romantisme fébrile d'Emily Brontë et sa critique sociale dans une débauche d'effets décoratifs indigeste [...] L'emphase décorative du film est vraiment sa plaie."

Synopsis - Une jeune femme et son frère adoptif tombent éperdument amoureux l'un de l'autre, une situation qui va rapidement transformer leur existence en un véritable enfer.