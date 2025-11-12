Le Google Pixel 10 Pro avec 2 accessoires offerts est à prix cassé pour le Black Friday 2025

Envie de vous offrir le Pixel 10 Pro pour le Black Friday ? Chez Boulanger, l'un des derniers smartphones Google avec 2 accessoires offerts est à prix cassé.

Pour cette période du Black Friday, le Pixel 10 Pro fait l'objet d'une belle offre promotionnelle de la part de Boulanger. Fourni avec un chargeur Pixelsnap avec stand (d'une valeur de 79,99 euros) et un chargeur rapide Pixel Flex double port (d'une valeur de 64,99 euros), le smartphone Google est à 999,99 euros au lieu de 1249,99 euros. Cela représente une remise immédiate de 250 euros.

En plus de la remise, vous pouvez obtenir un bonus de reprise de 100 euros à valoir sur un ancien appareil usagé. Pour en profiter, il suffit de répondre à quelques questions liées à l'état de fonctionnement de l'appareil en question. En effectuant cette étape, vous économisez ainsi 350 euros.

Pack Google Pixel 10 Pro + chargeur + support

Quelques mois après sa sortie, le Google Pixel 10 Pro est à prix bradé pour le Black Friday

Sorti au cours du mois d'août 2025 en France, le Pixel 10 Pro est équipé d'un écran Super Actua OLED LTPO avec une définition de 1280 x 2856 pixels, une densité de 495 ppp, un affichage fluide de 120 Hz et un verre de protection Corning Gorilla Glass Victus 2.

Le smartphone Google associé à l'offre Boulanger est également doté d'un processeur Google Tensor G5, d'une mémoire vive de 16 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go, d'une batterie de 4870 mAh avec charge rapide et du système d'exploitation mobile Android 16. D'ailleurs, le téléphone de la firme de Mountain View bénéficie de 7 ans de mises à jour sécurité.

Pour la partie photo/vidéo, le Google Pixel 10 Pro dispose d'un capteur principal grand-angle de 50 MP, d'un ultra grand-angle de 48 MP, d'un zoom 5x de 48 MP, ainsi que d'un capteur selfie de 42 MP.

Enfin, la connectivité du Pixel 10 de Google inclut essentiellement le Wi-Fi 7, la technologie sans fil Bluetooth 6.0, le GPS, le NFC et un port USB Type-C 3.2.