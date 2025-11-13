POCO X7 Pro : le prix du smartphone Xiaomi dégringole pour le Black Friday 2025

Un smartphone Xiaomi de la gamme POCO est proposé à prix cassé pour le Black Friday 2025. Actuellement, vous pouvez profiter de près de 35% de réduction sur le POCO X7 Pro.

La période dédiée au Black Friday tourne à plein régime en ce mois de novembre 2025. Et à l'occasion de l'événement commercial de cette fin d'année, Amazon a pris la décision de baisser fortement le prix d'un smartphone Xiaomi de la gamme POCO, sorti il y a près d'un an.

Proposé en trois coloris au choix, le POCO X7 Pro est à seulement 289 euros au lieu de 433 euros grâce à une remise immédiate de 33% de la part du fameux site e-commerce. Cela représente une économie de presque 140 euros par rapport au tarif conseillé du produit. Pour information, il s'agit de la version française du Xiaomi POCO X7 Pro qui bénéficie d'une garantie de deux ans.

Xiaomi POCO X7 Pro

POCO X7 Pro : quelle est la fiche technique du smartphone Xiaomi ?

Arrivé en France au début de l'année 2025, le POCO X7 Pro embarque un écran AMOLED CrystalRes 1,5 K de 6,67 pouces avec une définition de 2712 × 1220 pixels, un taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz, une densité de près de 446 ppp, une protection Corning Gorilla Glass 7i et une luminosité maximale de 3200 nits.

Le smartphone de la marque Xiaomi, associé à l'offre d'Amazon, dispose aussi d'un processeur Mediatek Dimensity 8400 Ultra, d'une mémoire vive de 12 Go de RAM, d'un espace de stockage de 512 Go, d'une batterie de 6000 mAh avec HyperCharge à 90W et du système d'exploitation Android 15 avec une surcouche Xiaomi HyperOS 2.

À propos de l'APN du smartphone, celui-ci est composé d'un appareil photo principal de 50 MP avec OIS, d'un objectif ultra-grand-angle de 8 MP et d'une caméra frontale de 20 MP.

Quant à la connectivité du POCO X7 Pro, on peut notamment trouver la technologie sans fil Bluetooth 6.0, le Wi-Fi, un port USB-C, le NFC, le GPS, un capteur d'empreintes digitales intégré à l'écran et le déverrouillage par reconnaissance faciale via l'IA.