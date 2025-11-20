Marchés de Noël 2025 : dates et horaires d'ouverture partout en France

Les "villages" et marchés de Noël ouvrent ce mois de novembre à Paris, Rennes, Marseille, Lille, Bordeaux, Strasbourg et dans bien d'autres villes de France.

Dès la mi-novembre, la magie de Noël s'installe au cœur de nos villes et villages. Les marchés de Noël, avec leurs emblématiques chalets de bois, ouvrent partout en France. A vous les illuminations féeriques, sapins richement décorés, chants traditionnels, carrousels, grandes roues à Paris, à Lyon, Bordeaux, Marseille, Toulouse, Lille, Grenoble ou encore Avignon… L'esprit de Noël ne se limite pas aux chalets : il s'empare des places et des ruelles, transformées par de fastueuses décorations et des animations qui enchantent toute la famille.

Les villes et villages alsaciens s'illuminent également aux couleurs de Noël. Décorations lumineuses, chants de Noël, marchés de Noël artisanaux pour remplir sa hotte et doux parfums de cannelle envahissent les rues. Il est temps de préparer les fameux bredele, biscuits de Noël traditionnels, d'emprunter le chemin des crèches de Bergheim, de se laisser conter les histoires populaires alsaciennes dans la Forêt Enchantée d'Altkirch ou de faire le plein de cadeaux dans les marchés de Noël de Colmar ou de Mulhouse.

Une vingtaine de marchés de Noël s'installent dans la capitale dès la fin du mois de novembre, parmi les immanquables marchés de Noël des Tuileries, de Paris Notre-Dame et de la Défense, tout comme le marché de Noël alsacien de la Gare de l'Est. Toutes les infos avec les dates d'ouverture des incontournables ci-dessous :

Plus grand marché de Noël d'Île-de-France localisé dans les Hauts-de-Seine (92), le Marché de Noël de la Défense est ouvert du jeudi 13 novembre au dimanche 28 décembre 2025, avec plus de 300 chalets et une boutique cadeau de plus de 1 000 m² sur le parvis. Restaurateurs et exposants vous accueillent du lundi au mercredi de 11h à 20h30, le jeudi de 11h à 22h, le vendredi de 11h à 23h, le samedi de 10h à 23h et le dimanche de 11h à 20h30 à l'exception du mercredi 24 décembre de 11h à 18h et du jeudi 25 décembre fermé.

© Marche de Noël Paris La Défense

Le marché de Noël du forain Marcel Campion "La Magie de Noël aux Tuileries", sera de retour pour la 7e année au jardin des Tuileries, place de la Concorde. Le programme habituel : une patinoire, le Père Noël et de nombreuses dégustations et idées de cadeaux. Du 15 novembre 2025 au 4 janvier 2026, tous les jours de 11h à 23h45. Fermeture anticipée les samedi 24 et samedi 31 décembre à 19h30.

L'Alsace fête Noël à la Gare de l'Est du 28 novembre au 14 décembre 2025 pour la 43e édition sur le parvis de la gare, place du 11 novembre 1918 dans le 10e arrondissement de Paris. Au programme : charcuterie et fromage de Christlesgut, pain d'épice et biscuits de Fortwenger, pâtes fraîches alsaciennes de Tante Germaine, vins, liqueurs et eaux-de-vie du Domaine Jean Becker, décorations de Noël... Ouvert de 9h30 à 19h30, sauf les dimanches de 10h à 19h (fermeture à 18h le dimanche 14 décembre).

Noël s'invite à Montmartre du vendredi 21 novembre 2025 au dimanche 4 janvier 2026, tous les jours de 10h à 20h, place des Abbesses, au pied du Sacré Cœur dans le 18e arrondissement de Paris, où 15 petits chalets de bois vous attendent, proposant des produits régionaux, des bijoux et des accessoires Made in France.

Le marché de Noël de Paris Notre-Dame a lieu du vendredi 28 novembre au jeudi 25 décembre 2025 au pied de la cathédrale, square René Viviani, quai de Montebello dans le 4e arrondissement de Paris. Au programme : saucissons, foie gras, macarons, fromages, fruits, céramiques, textiles, cuir, métallurgie, calligraphie, peinture, concours de dessins et de contes pour enfants... Ouvert de 10h à 20h, fermeture à 21h les vendredis, samedis et dimanches.

Au 39, quai de la Loire dans le 19e arrondissement de Paris, le marché de Noël des Canaux propose des produits éthiques, solidaires et durables du 12 au 14 décembre 2025.

De nombreux marchés de Noël s'installent dans la capitale de la Bretagne. Le Village de Noël se déroule place du Parlement de Bretagne illuminé du 29 novembre 2025 au 4 janvier 2026 de 12h à 21h tous les jours sauf les 24 et 31 décembre, de 12h à 19h et les 25 décembre et 1er janvier, de 15h à 21h, avec un sapin géant, des chalets gourmands et plein d'autres surprises.

Du 21 novembre au 31 décembre 2025, le marché de Noël du Mail François Mitterrand prend place sur les "Champs-Elysées rennais" avec des dizaines de chalets, des spécialités gourmandes et une grande roue de 10h30 à 20h du dimanche au jeudi, et de 10h30 à 22h les vendredis et samedis (fermeture à 19h les 24 et 31 décembre). D'autres plus petits marchés de Noël prennent place : le marché de Noël des créateurs place Hoche du 24 novembre au 23 décembre 2025 de 10h à 19h, le marché aux Ateliers du Vent et Mur habité au 59 rue Alexandre Duval du 11 décembre 2025 à 16h au 12 décembre 2025 à 22h, le Noël des Etablis, Comme un Etabli les 13 et 14 décembre 2025 de 11h à 18h et Les Arts du feu place de la mairie, du 11 au 14 décembre 2025.

Le marché de Noël de la ville de Perpignan a lieu du vendredi 28 novembre 2025 au dimanche 4 janvier 2026, tous les jours de 10h30 à 21h30, et les vendredis et samedis de 10h à 21h Quai Vauban et sur les différentes places du centre-ville. Il compte 22 chalets proposant des créations artisanales, des idées de cadeaux, et des stands de douceurs sucrées et marrons chauds, sur le quai Sébastien Vauban avec une extension jusqu'à la place Gabriel Péri.

Le marché de Noël de Marseille se tient dans la zone piétonne du bas de la Canebière, du 22 novembre 2025 au 4 janvier 2026 du lundi au dimanche de 10h30 à 20h sauf les vendredis et samedis jusqu'à 21h. Au programme : une quarantaine d'artisans et de créateurs, et des animations. Quant à la célèbre Foire aux Santons de Marseille, elle revient du 15 novembre 2025 au 4 janvier 2026 sur le Quai du Port.

La traditionnelle Foire aux Santons de Marseille. © ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

Le marché de Noël des Commerçants s'installe place Saint Jean le Vieux du 28 novembre au 28 décembre 2025, tous les jours. Au programme : des chalets proposant des produits typiquement provençaux, des orchestres, des danses folkloriques et des chants de Noël...

Le marché de Noël de Lyon se tient du 29 novembre au 24 décembre 2025 et accueille près de 90 chalets sur la Place Carnot dans le 2e arrondissement du lundi au jeudi de 11h à 20h, les vendredis de 11h à 22h, les samedis de 10h30 à 22h et les dimanches de 10h30 à 20h.

La Place des Quinconces accueille le marché de Noël de Bordeaux du 28 novembre au 28 décembre 2025 de 11h à 21h avec une centaine d'exposants pour dénicher de nombreux cadeaux et pépites gastronomiques. Un carrousel illuminé est également installé en face du Grand Théâtre.

Le marché de Noël de Toulouse, qui accueille 120 chalets d'un blanc immaculé sur la Place du Capitole, a lieu du 27 novembre au 28 décembre 2025 de 11h à 21h sauf les vendredi et samedi jusqu'à 22h (horaires exceptionnels les 24 et 29 décembre de 11h à 19h, le 25 décembre seulement à partir de 14h). Au programme, des chalets de restauration, des chalets d'alimentation, des chalets d'habillement, des chalets d'artisanat du monde, des chalets de décoration, des chalets de bijoux et une patinoire de 200 m² !

Le Village de Noël de Lille, qui se déroule sur la Place Rihour chaque année, aura lieu du mercredi 19 novembre au dimanche 30 décembre 2025 du lundi au jeudi et dimanche de 11h à 20h30, les vendredi et samedi de 11h à 22h (sauf le 24 décembre à 18h et fermeture le 25 décembre). Au programme, 90 chalets avec des idées cadeaux, de santons, de décorations pour le sapin et de produits festifs, des spécialités d'ici et d'ailleurs !

Le marché de Noël de Grenoble se tient du 21 novembre au 24 décembre 2025 sur la place Victor Hugo. Pendant toute la durée des marchés de Noël de Grenoble, commerçants, animations pour enfants et concerts rythment la vie de la ville. Ouverture le lundi, mardi, mercredi et dimanche de 10h à 20h. Le jeudi, vendredi et samedi de 10h à 21h.

Quelle date d'ouverture du marché de Noël à Metz ?

Troisième plus beau marché de Noël d'Europe, le marché de Noël de Metz s'installe du 21 novembre au 30 décembre 2025. Sur les 130 chalets disposés dans les 5 places des Marchés Enchantés, vous trouverez de l'artisanat local, la pyramide de Noël, deux manèges, des wagons gourmands pour un voyage culinaire, une grande roue et des douceurs aux parfums de pain d'épices et de cannelle.

Si l'on trouve des marchés de Noël dans un grand nombre de communes en France, ceux qui prennent place en Alsace sont particulièrement réputés et accueillent chaque année des dizaines de milliers de visiteurs, comme le marché de Noël de Strasbourg du 26 novembre au 24 décembre 2025, l'un des plus appréciés de tous. Ces marchés historiques, ces places festives et ces lieux hors du temps font vivre la magie de Noël en Alsace.

Marché de Noël à Colmar

Le marché de Noël de Colmar est le deuxième plus grand marché de Noël de France après le marché de Noël de Strasbourg. Du 25 novembre au 29 décembre 2025, venez profiter de la magie de Noël dans cette ville d'art et d'histoire qui sent bon l'orange et la cannelle. A la tombée de la nuit, un cheminement de lumière vous guide vers les ses marchés de Noël, soulignant l'incroyable architecture de la ville, allant du Moyen Âge au XIXe siècle. 6 marchés de Noël féeriques prennent place habituellement dans la ville de Colmar :

Marché de la Place des Dominicains , une soixantaine de maisonnettes en bois vous attendent devant l'Eglise des Dominicains du 14e siècle, dont les vitraux sont illuminés à la nuit tombée.

, une soixantaine de maisonnettes en bois vous attendent devant l'Eglise des Dominicains du 14e siècle, dont les vitraux sont illuminés à la nuit tombée. Marché de la Place de l'Ancienne Douane , une cinquantaine de maisons de bois sont disposées autour de la fontaine Schwendi. La nuit tombée, le Koïfhus, imposant bâtiment de l'Ancienne Douane, s'habille de lumières.

, une cinquantaine de maisons de bois sont disposées autour de la fontaine Schwendi. La nuit tombée, le Koïfhus, imposant bâtiment de l'Ancienne Douane, s'habille de lumières. Marché de la Place Jeanne d'Arc où l'on trouve de traditionnelles demeures à colombages, les produits du terroir sont à l'honneur : foie gras, charcuteries, vins, eaux-de-vie et biscuits.

où l'on trouve de traditionnelles demeures à colombages, les produits du terroir sont à l'honneur : foie gras, charcuteries, vins, eaux-de-vie et biscuits. Marché intérieur d'artisanat d'art du Koïfhus , au 29 Grand' rue, présente les créations d'une vingtaine d'artisans locaux : céramistes, potiers, maîtres verriers, ébénistes, sculpteurs sur bois, chapeliers, bijoutiers etc.

, au 29 Grand' rue, présente les créations d'une vingtaine d'artisans locaux : céramistes, potiers, maîtres verriers, ébénistes, sculpteurs sur bois, chapeliers, bijoutiers etc. Marché des Enfants de la Petite Venise , Place des 6 Montagnes Noires, est un véritable paradis pour enfants. Venez admirer la crèche mécanique, boire un jus de pommes chaud, et faites parader vos enfants sur les chevaux du manège et amenez-les poster leur courrier dans la boîte aux lettres géante du Père Noël.

, Place des 6 Montagnes Noires, est un véritable paradis pour enfants. Venez admirer la crèche mécanique, boire un jus de pommes chaud, et faites parader vos enfants sur les chevaux du manège et amenez-les poster leur courrier dans la boîte aux lettres géante du Père Noël. Marché gourmand, rue de la Montagne Verte, est un village entièrement consacré à la gastronomie avec 9 cabanes et 9 chefs et maîtres restaurateurs qui vous concocteront des plats divins. Des assiettes à déguster sur place ou à emporter, entre amis et en famille. Consulter le site officiel du Marché de Noël de Colmar.

Marché de Noël de Mulhouse

Mulhouse est la deuxième ville d'Alsace après Strasbourg. Le marché de Noël de Mulhouse a un caractère tout à fait unique avec son tissu de Noël créé pour décorer les façades et les rues de la ville. Il sera de retour du 21 novembre 2025 au 27 décembre 2025.

Marché de Noël à Kaysersberg

Kaysersberg, élu village préféré des français en 2017, propose un marché de Noël authentique, derrière l'église Sainte-Croix et dans la cour de l'Arsenal, avec de l'artisanat de qualité, chaque week-end (vendredi, samedi, dimanche) du vendredi 28 novembre au dimanche 21 décembre 2025.

De Reims à Montbéliard en passant par Amiens ou Arras, découvrez une liste non exhaustive des autres marchés de Noël incontournables en France :