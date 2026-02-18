Nouvel An chinois 2026 : signification du Cheval de Feu et horoscope de votre signe

L'année du Cheval de Feu 2026 a commencé ! Découvrez vite ce que vous réserve ce nouveau cycle selon votre signe chinois.

Le Nouvel An chinois a officiellement débuté le mardi 17 février 2026, marquant l'entrée dans l'audacieuse année du Cheval de Feu. Ce cycle, réputé pour son énergie débordante et ses rebondissements, lance quinze jours de célébrations ancestrales qui culmineront le 3 mars avec la Fête des Lanternes. À Paris, le point d'orgue des festivités sera marqué par le traditionnel défilé du 13e arrondissement, prévu le dimanche 1er mars 2026.

Mais que nous réserve concrètement l'influence du Cheval de Feu ? Entre promesses de succès fulgurants et défis émotionnels, ce signe ne fait pas dans la demi-mesure et impose un véritable vent de renouveau. Que vous attendiez un tournant professionnel radical ou un coup de foudre imprévu, chaque signe du zodiaque s'apprête à vivre une année d'une intensité rare. Plongez dès maintenant au cœur de nos prévisions détaillées et des traditions sacrées de ce Nouvel An Chinois.

Signe chinois 2026 : quelle est la symbolique du Cheval de Feu ?

L'année 2026 est placée sous le signe du Cheval de Feu, un cycle rare qui ne se répète que tous les 60 ans. Débutant le 17 février, cette année s'annonce particulièrement dynamique et intense : l'alliance de la fougue naturelle du Cheval et de l'ardeur de l'élément Feu symbolise une période d'élan, de liberté et de changements rapides. C'est un signe qui favorise l'audace et les projets passionnés, tout en invitant à canaliser une énergie qui peut parfois se révéler impétueuse.

Quel est votre horoscope chinois de l'année 2026 ?

Comment cette année du Cheval de Feu va-t-elle affecter votre signe astrologique chinois sur le plan amoureux, financier et de la santé ? Voici les prédictions de l'année :

Quel animal vous est associé ?

Dans le calendrier chinois, chaque année est associée à un des douze signes du zodiaque, représentés par des animaux, qui revient de façon cyclique tous les 12 ans : rat, buffle, tigre, lapin, dragon, serpent, cheval, chèvre, singe, coq, chien, cochon. La nouvelle année est aussi liée à un des cinq éléments cosmogoniques : Bois, Feu, Terre, Métal, Eau.

Savez-vous quel est votre signe astrologique chinois et son élément ? Pour connaître votre animal du zodiaque chinois, parmi les 12 animaux que sont le Rat, le Buffle, le Tigre, le Lapin, le Dragon, le Serpent, le Cheval, la Chèvre, le Singe, le Coq, le Chien et le Cochon, il vous suffit de vous munir de votre date de naissance et de vous rendre à cette page pour le calculer.

Et aussi, savez-vous quel est votre élément ?

La nouvelle année est aussi liée à un des cinq éléments cosmogoniques : Bois, Feu, Terre, Métal, Eau. Pour connaître votre élément dans l'horoscope chinois, les années de naissance finissant par 0 ou 1 sont de Métal, par 2 ou 3 sont d'Eau, par 4 ou 5 sont de Bois, par 6 ou 7 sont de Feu, par 8 ou 9 sont de Terre.

Quand et où a lieu le défilé du Nouvel An Lunaire à Paris ?

Un défilé est programmé sur la capitale et pas des moindres : plus de 200 000 personnes l'attendent impatiemment. Il s'agit de l'incontournable défilé du nouvel an chinois du 13e arrondissement qui a lieu dimanche 1er mars 2026. Célèbre depuis les années 1980 pour ses spectacles de danse de lions et des dragons, le défilé commencera entre 13h et 14h depuis la rue du Disque puis empruntera le parcours suivant : avenue de Choisy, rue de Tolbiac, Porte de Choisy, boulevard Masséna, avenue d'Ivry. Il se termine à 17 heures. C'est le plus grand défilé d'Europe. Il a lieu traditionnellement bien après la date officielle pour clore les festivités.

La date du Nouvel An Chinois change chaque année car elle est basée sur le calendrier luni-solaire. C'est pour cela qu'il porte aussi le nom de "Nouvel an lunaire". Celui-ci correspond à la deuxième nouvelle lune depuis le solstice d'hiver. C'est dans la ville chinoise de Nankin, à l'observatoire de la Montagne Pourpre, qu'est déterminée cette date. Consultez ci-dessous le calendrier des années suivantes :

Nouvel an chinois 2026 : mardi 17 février

Nouvel an chinois 2027 : samedi 6 février

Nouvel an chinois 2028 : mercredi 26 janvier

Nouvel an chinois 2029 : mardi 13 février

Nouvel an chinois 2030 : dimanche 3 février

Nouvel an chinois 2031 : jeudi 23 janvier

Nouvel an chinois 2032 : mercredi 11 février

Nouvel an chinois 2033 : lundi 31 janvier

Célébré entre le 21 janvier et le 20 février de chaque année, le Nouvel An Lunaire, également connu sous le nom de "Nouvel An chinois" ou "Fête du Printemps", marque le début d'un nouveau cycle astrologique. Si cette célébration est mondialement célèbre, c’est avant tout parce que le Nouvel An Lunaire suit les phases de la Lune pour définir le renouveau de la nature. Rythmé par les traditionnelles danses du lion, des défilés colorés et de grands repas familiaux, le Nouvel An Lunaire ou Nouvel An Chinois est un festival millénaire qui honore chaque année l'un des 12 animaux du zodiaque. Indispensable pour attirer la chance et la prospérité, le passage au Nouvel An Lunaire reste le moment le plus sacré du calendrier pour des millions de personnes à travers le monde.