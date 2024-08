Calendrier des JO 2024 : le programme complet du 5 août

Quel est le programme des JO de Paris 2024 aujourd'hui ? Retrouvez le calendrier complet des épreuves des Jeux olympiques, date par date et épreuve par épreuve avec notre moteur de recherche...

Ce qu'il ne faut pas louper

10:12 - Le programme La journée pourrait être assez tranquille pour la France au niveau des médailles. Le canoë-kayak slalom sera une des belles attractions de ce lundi 5 août après-midi avec deux chances pour les Français avec notamment Boris Neveu. Ce soir, les Bleuets de Thierry Henry peuvent être assurés de remporter une médaille olympique, en cas de victoire contre l'Egypte en demi-finale, tout comme le basket 3x3, en demi-finale face à la Lettonie. On suivra aussi les débuts du cyclisme sur piste qui pourrait apporter quelques médailles à la France cette semaine.

Jour après jour, suivez les épreuves clés de ces JO de Paris 2024, dans notre grand direct. Voici les temps forts à suivre aujourd'hui aux JO de Paris 2024.

Télécharger le calendrier des JO de Paris 2024

La deuxième partie des JO du 1er au 11 août sera consacrée à l'athlétisme ou encore aux finales des compétitions collectives comme le hand, volley etc... Pour l'athlétisme, sport olympique par excellence, le plus grand moment sera la finale du 100m le 4 août. Pour voir les chances françaises, il faudra certainement se concentrer sur le décathlon hommes du 2 au 3 août. Les finales du hand se dérouleront le 10 août pour les femmes et le 11 août pour les hommes.

Les toutes premières médailles de ces JO seront décernées dès le lendemain de la cérémonie d'ouverture. Les chronos des femmes et des hommes en cyclisme sur route, le judo à l'Arena Champ-de-Mars ou encore l'escrime au Grand Palais décerneront les premiers titres de ces JO.

