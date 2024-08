Calendrier des JO 2024 : le programme complet du 9 août

08:00 - Le programme

En taekwondo à 9h, la Française Magda Wiet-Hénin pourrait croire à une médaille d'or chez les -67kg alors qu'elle a été championne du monde la saison passée. Après les belles nouvelles du jour en sports collectifs, en foot masculin l'équipe de France est en finale face à l'Espagne à 18h au Parc des Princes et pourrait apporter la première médaille d'or de la délégation française dans ces sports co. Du côté du basket féminin, les Bleues tenteront d'imiter les hommes en se qualifiant pour la finale. Elles affrontent les voisines belges à 21h. Enfin du côté du tennis de table, les frères Lebrun et Simon Gauzy seront engagés sur la petite finale pour le bronze face au Japon à 10h. Début également de la toute nouvelle discipline de ces JO 2024 avec le breaking. Sya Dembélé, de son nom de scène b-girl Syssy tentera de rentrer dans l'histoire en devenant la première championne olympique de l'histoire de ce sport dans des Jeux Olympiques.