Le calendrier des JO 2024 à télécharger en PDF

Découvrez notre calendrier des Jeux olympiques de Paris 2024.

Newsletter - Recevez toutes les infos sur les JO de Paris Voir un exemple Félicitations ! Vous êtes désormais abonné à notre newsletter.

Nous vous remercions de votre abonnement, vous recevrez prochainement nos newsletters Linternaute. Une erreur est survenue. Veuillez réessayer. newsletter.form.rgpd.part1 newsletter.form.rgpd.part2 newsletter.form.rgpd.part3 newsletter.form.rgpd.part4

Les Jeux olympiques de Paris 2024 débutent officiellement le 26 juillet prochain avec la cérémonie d'ouverture le long de la Seine et l'embrasement de la flamme olympique. Mais attention, les JO débutent dès le 24 juillet avec les toutes premières compétitions dans une sorte d'avant gout de la quinzaine. C'est notamment le cas du tournoi de football qui débutera dès le mercredi 24 juillet, mais aussi le rugby à sept avec le très attendu Antoine Dupont. Deux autres sports, le tir à l'arc et le handball, entreront en piste la veille de la cérémonie d'ouverture.

Cherchez une date, une discipline, une épreuve pour avoir toutes les informations des JO de Paris 2024.

Comme dans chaque olympiade, il y aura des temps forts. La première semaine de compétition sera notamment marquée par les épreuves de natation du 27 juillet au 4 août. Léon Marchand, Florent Manaudou ou encore Maxime Grousset seront de la partie. Vous pourrez suivre leurs exploits le 28 juillet par exemple pour Léon Marchand avec la finale du 4x400m 4 nages, le 2 août pour la finale du 50m nage libre avec Florent Manaudou et Maxime Grousset. Toutes les épreuves de cyclisme sur route seront également programmées durant la première semaine avec la course hommes le 3 août et le 4 août pour les femmes. Le judo sera également à l'honneur en première semaine avec la finale des -63kg avec Clarisse Agbegnenou le 30 juillet ou celle de Teddy Riner le 3 août. L'escrime, souvent prolifique pour la délégation française aura également ses épreuves en première partie des JO avec l'épée masculine le 28 juillet ou encore le sabre féminin le 29 juillet.

Télécharger le calendrier des JO de Paris 2024

La deuxième partie des JO du 1er au 11 août sera consacrée à l'athlétisme ou encore aux finales des compétitions collectives comme le hand, volley etc... Pour l'athlétisme, sport olympique par excellence, le plus grand moment sera la finale du 100m le 4 août. Pour voir les chances françaises, il faudra certainement se concentrer sur le décathlon hommes du 2 au 3 août. Les finales du hand se dérouleront le 10 août pour les femmes et le 11 août pour les hommes.

Les toutes premières médailles de ces JO seront décernées dès le lendemain de la cérémonie d'ouverture. Les chronos des femmes et des hommes en cyclisme sur route, le judo à l'Arena Champ-de-Mars ou encore l'escrime au Grand Palais décerneront les premiers titres de ces JO.