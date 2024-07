France - Brésil : des Bleus inquiétants à l'heure des JO 2024

Au stade Pierre-Mauroy, à Lille, l'équipe de France, emmenée par sa star Wembanyama, démarre, en ce samedi 27 juillet, les JO 2024 face au Brésil.

Vice-championne olympique il y a quatre ans, l'équipe de France avance dans sa compétition avec un trop-plein de doute. Lors de la préparation avant ce grand événement, la bande à Vincent Collet a aligné les défaites : quatre en six rencontres, dont quatre revers de suite en l'espace de treize jours face à l'Australie, le Canada, la Serbie et l'Allemagne.

À la sortie d'un résultat piteux lors de la dernière coupe du Monde (18e place !), les Bleus ne sont clairement pas dans le rythme désiré à l'heure d'attaquer les JO 2024. Plusieurs observateurs pointent notamment une faiblesse au poste de meneur de jeu. Ancien titulaire dans ce secteur au sein la maison bleue, Laurent Sciarra s'est montré très critique : "Je ne vois pas trop d'amélioration depuis deux ou trois ans. Pourtant on a un sélectionneur qui n'avait pas de club cette année à la différence des autres années donc il avait le temps de voir les gars (...). On n'a pas de meneur de jeu pour jouer à ce niveau-là, pour jouer au très haut niveau on n'a pas de meneur de jeu." L'intéressé a regretté notamment l'absence de Thomas Heurtel, inéligible à la sélection en raison de son choix de jouer en Russie malgré la charte éthique mise en place par sa fédération. "Ce poste a été ma vie pendant 20 ans, des Thomas Heurtel tu n'en as pas tout le temps. On a voulu en faire une affaire politique et on se tire une balle dans le pied."

Malgré les soubresauts, la star de la NBA Victor Wembanyama a rassuré les supporters français : "Est-ce qu'on est prêts ? On sera prêts. Il n'y a vraiment aucune inquiétude. On a fait le choix d'avoir une préparation dure. Ce qui est très positif, c'est qu'on a une grande marge de progression. Je ne m'en fais pas du tout et je sais qu'on sera prêts le jour J (…). À titre personnel, je me sens bien. J'essaie de m'adapter à mon rôle le plus vite possible. On s'entend tous bien, en dehors comme sur le terrain, et on a les outils pour régler les petits soucis tactiques. C'est ce qu'on va faire."

À Villeneuve d’Ascq, le stade de Pierre-Mauroy, habituellement occupé par le club de football de Lille, s’est transformé en salle de basket pour accueillir ce France - Brésil. Le coup d’envoi aura lieu à 17h15.

Lors de l’intégralité des JO 2024, vous aurez le choix de la chaîne pour suivre les rencontres des Bleus. Ce sera France 3 ou Eurosport 1 pour regarder France - Brésil.

Pour voir France - Brésil en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette, vous aurez deux possibilités. Pour cela, vous pouvez vous inscrire gratuitement à la plateforme france.tv ou souscrire à l’abonnement max.com.

La composition probable des Bleus pour ce France - Brésil : Cordinier ; Coulibaly ; Gobert ; Strazel ; Wembanyama.

La composition probable de la Seleção pour ce France - Brésil : Huertas ; Santos ; Dias ; Caboclo ; Meindl.