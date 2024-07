VTT cross-country des JO 2024 : duel annoncé entre Ferrand-Prévot et Loana Lecomte

L'épreuve féminine de VTT de cross-country a lieu ce samedi avec deux espoirs de médailles françaises et un duel attendu entre Pauline Ferrand-Prévot et Loana Lecomte.

Après les deux contre-la-montre ce samedi, les épreuves de cyclisme se poursuivent ce dimanche aux JO 2024 avec le VTT cross-country féminin ce dimanche à 14h10.

Fin de la malédiction pour Pauline Ferrand-Prévot ?

En trois participations, Pauline Ferrand-Prévot n'est jamais montée sur un podium aux JO. Quintuple championne du monde de VTT Cross-country, elle ne vise que l'or ce samedi à la Colline d'Elancourt, point culminant de la région parisienne. 26e des JO de Londres, elle avait abandonné à Rio avant de terminer à la 10e place à Tokyo. "PFP" espère bien conjurer le sort et mettre fin aux désillusions. Pour sa dernière saison en VTT avant une arrivée sur la route où elle vise le Tour de France femmes 2025, la Champenoise se trouve dans la forme de sa vie : "Je me dis que s'il faut les gagner, autant les gagner à la maison. À part les Jeux, c'est vrai que j'ai plus ou moins tout gagné. C'est vraiment le titre qui me manque. J'ai vraiment tout mis en place pour être championne olympique. Je pense ne rien avoir laissé au hasard. Je ne ressens pas vraiment de pression négative. Être favorite me motive encore plus". À Elancourt, Pauline Ferrand-Prévot compte bien succéder à Julie Bresset, championne olympique de cross-country à Londres.

Un doublé possible ?

Une Française peut en cacher une autre. Championne du monde espoirs (2020), deux fois championne d'Europe (2020 et 2021) et vainqueur du classement général de coupe du monde (2021), l'autre française Loana Lecomte peut également envisager briguer une des trois médailles aujourd'hui. Aujourd'hui, les deux Tricolores rouleront ensemble comme l'a assuré le sélectionneur Yvan Clolus : "ce qui effraie la concurrence, parce qu'à deux, elles sont encore plus fortes". Avant la course, Loana Lecomte n'a pas caché ses ambitions : "Les Jeux, c'est le Graal, le rêve. Je les ai regardés avec des étoiles plein les yeux. C'était un peu l'excuse pour rester devant la télé, l'après-midi, en plein été, plutôt que d'aller jouer dehors. Ce qui me faisait rêver, c'était de voir l'émotion dans le discours, le regard du vainqueur, j'en avais des frissons. En même temps, je les imaginais comme des stars qui ne vivaient pas comme nous, qui ne faisaient pas à manger alors que l'on a tous une vie normale. Jamais de ma vie, je me serais imaginé avoir la chance d'y participer. Se dire, dans dix, quinze ans, j'y ai participé, chez moi, en France, c'est un truc de fou. J'y vais avant tout pour l'or. Le deuxième objectif, c'est une médaille, ça, c'est non négociable !"

La fête gâchée ?

En l'absence de la championne olympique sortante Jolanda Neff, trois pilotes sont prétendantes à la victoire finale pour une seule médaille. Si un duel au sommet est attendu entre Pauline Ferrand-Prévot et Loana Lecomte, la Néerlandaise Puck Pieterse compte bien gâcher la fête des Françaises à domicile. Médaillée aux deux dernières éditions des Championnats du monde de cyclo-cross, multi lauréate en Coupe du monde, elle a remporté les derniers championnats d'Europe dans des conditions dantesques. Une lutte acharnée entre les trois compétitrices est attendu sur la Colline d'Elancourt.

À quelle heure débute l'épreuve féminine de VTT cross-country des JO 2024 ?

Le départ de l'épreuve féminine de VTT cross-country des JO 2024 est prévu dimanche 28 juillet à 14h10 sur la colline d'Elancourt dans les Yvelines (France).

Sur quelle chaîne regarder l'épreuve féminine de VTT cross-country des JO 2024 ?

Détenteur des droits TV du JO 2024, France Télévisions diffusera l'épreuve féminine de VTT cross-country sur ses différentes chaînes. Il reste probable que l'épreuve ne soit pas retransmise en intégralité afin de proposer d'autres disciplines olympiques aux téléspectateurs. L'épreuve sera également retransmise sur les chaînes d'Eurosport.

Comment suivre l'épreuve féminine de VTT cross-country des JO 2024 en streaming ?

Si vous souhaitez regarder l'épreuve féminine de VTT cross-country des JO 2024 en intégralité sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez vous créer un compte sur France.tv ou souscrire à un abonnement sur MyCanal.

Quels sont les pronostics de l'épreuve féminine de VTT cross-country des JO 2024 ?

Betclic : Pauline Ferrand-Prévot : 1,80 / Puck Pieterse : 2,60 / Loana Lecomte : 6,00

Unibet : Pauline Ferrand-Prévot : 1,75 / Puck Pieterse : 3,00 / Loana Lecomte : 5,00

NetBet : Pauline Ferrand-Prévot : 1,60 / Puck Pieterse : 4,00 / Loana Lecomte : 4,00

Bwin : Pauline Ferrand-Prévot : 1,62 / Puck Pieterse : 2,35 / Loana Lecomte : 5,00

Quel est la palmarès de l'épreuve féminine de VTT cross-country aux JO ?