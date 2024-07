France - Canada : l'heure de vérité pour Toupane et les Bleues aux JO 2024

Opposée au Canada, l'équipe de France féminine de basket fait ses débuts aux JO 2024 ce lundi. AU Stade Pierre-Mauroy, les basketteuses veulent bine démarrer la compétition.

L'heure de vérité pour les Bleues !

Après une défaite en quart de finale de la Coupe du monde en 2022 et une troisième place à l'Euro l'an dernier, l'équipe de France féminine de basket compte faire mieux aux JO 2024. Pour cela, Jean-Aimé Toupane pourra compter sur sa star Marine Johannès, une joueuse importante de son système offensif dont il s'était privé au dernier championnat d'Europe. La talentueuse arrière souhaitait prendre la préparation en cours et pour faire un aller-retour jusqu'aux Etats-Unis auprès de son club, le Liberty de New York. Pour les JO à la maison, le sélectionneur tricolore a décidé de se priver de Sandrine Gruda, meilleure marqueuse de l'histoire des Bleues.

À quelle heure débute France - Canada ?

Le coup d'envoi du premier match de l'équipe de France féminine de basketball aux JO 2024 l'opposant au Canada est prévu lundi 29 juillet à 17h15 au Stade Pierre-Mauroy de Villeneuve d'Ascq.

Sur quelle chaîne regarder France - Canada ?

Détenteur des droits TV des JO 2024, les chaînes du groupe France Télévisions diffuseront les débuts des Bleues dans la compétition. La rencontre sera également retransmise sur Eurosport.

Comment suivre France - Canada en streaming ?

Si vous souhaitez regarder l'entrée en lice des basketteuses françaises aux JO 2024 contre les Canadiennes sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez vous créer un compte sur France.tv ou souscrire à un abonnement sur MyCanal.

Quels sont les effectifs de France - Canada ?

France : Marine Fauthoux, Romane Bernies, Leïla Lacan, Valériane Ayayi, Marine Johannés, Sarah Michel Boury, Janelle Salaün, Gabby Williams, Alexia Chéry, Marième Badiame, Dominique Malonga, Iliana Rupert.

Canada : Natalie Achonwa, Kayla Alexander, Laeticia Amihere, Bridget Carleton, Shay Colley, Aaliyah Edwards, Yvonne Ejim, Nirra Fields, Sami Hill, Kia Nurse, Cassandre Prosper, Syla Swords.

Quels sont les pronostics de France - Canada ?