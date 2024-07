France - Égypte : après deux défaites, les Bleus condamnés à la victoire aux JO 2024

Après deux défaites consécutives (Danemark et Norvège) aux JO 2024, les handballeurs tricolores n'ont pas le choix ce soir : les Bleus doivent obligatoirement s'imposer face à l'Égypte pour espérer se qualifier en quarts de finale.

Une première dans l'histoire

Jamais l'équipe de France n'avait débuté un tournoi olympique par deux défaites. Face au Danemark et à la Norvège, les Bleus se sont inclinés lors des deux premières rencontres du tour préliminaire des JO 2024, les mettant dans une situation inédite. Face à l'Égypte, la victoire est obligatoire pour espérer une qualification en quarts de finale, désormais une obsession. Contre les Égyptiens, les joueurs de Guillaume Gille vont devoir supprimer et corriger toutes les imprécisions techniques leur coûtant des buts encaissés facilement. C'est un défi différent qui attend les Bleus qui les attend face à une nation qui avait réussit son entrée olympique contre la Hongrie (35-32) avant de s'incliner contre le Danemark (27-30). " Cette équipe grimpe dans la hiérarchie mondiale, à l'image de ce que la Tunisie avait réalisé il y a quelques années, notamment grâce à une base arrière phénoménale", a constaté l'adjoint Erick Mathé.

La pression des JO à domicile

Pour la première fois de leur carrière, les Bleus disputent des Jeux olympiques à domicile. Une pression supplémentaire pour les handballeurs qui ne parviennent pas pour le moment à se libérer totalement et à se servir du soutien omniprésent du public. "J'ai l'impression qu'on joue pour jouer. Je ne ressens pas qu'on joue les Jeux chez nous, devant notre public", a signalé Elohim Prandi. Si les Bleus ont l'obligation de réagir, les cadres sont très attendus : "Les joueurs expérimentés ont un rôle important. Je suis vice-capitaine, c'est aussi ma responsabilité d'avancer avec les mecs, de plus parler, donner mon avis et d'avoir ce côté plus leader", a répondu Ludovic Fabregas. Lors des matchs de préparation aux JO, les trois titulaires de la base arrière (Karabatic, Remili, Mem) n'avaient pas pu être alignés ensemble, un problème selon le sélectionneur Guillaume Gille : "Je pense que l'on paie un peu cette fin de préparation avec les gauchers (Remili et Mem, NDLR) sur le flanc dans une période où l'accent était beaucoup mis sur le handball. On n'a pas pu jouer avec ceux le plus régulièrement mis sur le terrain. On sent que dans nos enclenchements, nos options de jeu, on manque de repères".

À quelle heure débute France - Égypte ?

Le coup d'envoi de France - Égypte, rencontre du tour préliminaire des JO 2024 est prévu mercredi 31 juillet à 19h00 à l'Arena Paris Sud. Le duo suédois Mirza Kurtagic - Mattias Wetterwik arbitrera l'affiche.

Sur quelle chaîne regarder France - Égypte ?

Détenteur des droits TV des JO 2024, les chaînes des groupes France Télévisions et Eurosport diffuseront le match entre les Bleus et les Égyptiens.

Comment suivre France - Égypte en streaming ?

Si vous souhaitez regarder la troisième rencontre de l'équipe de France masculine de handball aux JO 2024, vous devrez vous créer un compte sur France.tv ou souscrire à un abonnement sur MyCanal.

Quels sont les effectifs de France - Égypte ?

France : Vincent Gérard et Rémi Desbonnet (Gardiens), Yanis Lenne et Valentin Porte (Ailiers droit), Melvyn Richardson et Dika Mem (Arrières droit), Nedim Remili (demi-centre), Elohim Prandi et Nikola Karabatic (Arrières gauche), Dylan Nahi et Hugo Descat (Ailiers gauche), Karl Konan, Luka Karabatic et Ludovic Fabregas (Pivots).

Égypte : Karim Hendawy et Mohamed Aly (Gardiens), Mohammad Sanad (Ailier droit), Yahia Omar et Mohab Abdelhak (Arrières droit), Yehia Elderaa et Seif Elderaa (Demi-centres), Ali Zein, Ahmed Esham et Abdelrahman Abdou (Arrières gauche), Omar Elwakil (Ailier gauche), Mohamed Tarek, Ibrahim Elmasry et Ahmed Abel (Pivots).

Quels sont les pronostics de France - Égypte ?