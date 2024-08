France - Belgique : les Bleues face à leurs meilleures ennemies

La Belgique, championne d'Europe se dresse sur la route des Bleues vers la finale olympique. Battues l'an passé par les "Belgian Cats" à l'EURO, les Françaises veulent prendre leur revanche.

La douleur a disparu mais la défaite est encore dans les souvenirs de plusieurs Françaises, même si elle date de plus d'un an. Le 23 juin 2023 à Ljubljana en demi-finale de l'EURO, la sélection Belge a battu la France (67-63). Dans une rencontre serrée, les Tricolores n'ont pas réussi à sortir des griffes des "Belgian Cats" entraînés par Rachid Méziane, ancien assistant de Valérie Garnier chez les Bleues. Alors les Françaises sont unanimes, quoi de mieux que de les retrouver en demi-finale de la plus belle des compétitions pour prendre la revanche. La tâche sera complexe, mais ce supplément d'envie ne sera pas de trop pour les partenaires de Marine Johannès.

Emma Messeman sur toutes les lèvres

La victoire en quarts face à l'Allemagne dans la poche, plusieurs tricolores se sont vite projetées vers ce duel entre voisines. "Je suis contente de les retrouver, avouait Bernies, sourire en coin. On se souvient toutes de l'année dernière, même s'il n'y avait pas tout le monde. Ce sont nos meilleures enemies." Sa parteniare Gaby Williams qui n'était pourtant pas de la partie de Ljubljana abonde dans le même sens "Il y a un sentiment de revanche, beaucoup d'enjeu et une envie profonde: prouver quelle est la meilleure équipe du continent. On sait qu'il faudra arrêter Emma Messeman. C'est la MVP de ce tournoi ". Williams a ciblé le vrai danger des Belges, une joueuse créative, efficace et décisive dans les instants fatidiques.

Face à l'Espagne, la Belgique s'en est remise à Messeman (19 points, 9 rebonds, 6 passes décisives) pour dégager sereinement la route vers les demi-finales. C'est aussi elle qui a permis à sa sélection de redresser la situation au 1er tour après une défaite initiale face à l'Allemagne (69-83, 25 points). La meneuse de Fenerbahçe a inscrit 24 points face aux USA avant de hausser le curseur pour la rencontre décisive face au Japon (30 points). Valeriane Ayayi et Iliana Rupert intraitables face à l'Allemande Sabaty devront reproduire la même copie face à la brillante joueuse Belge devant laquelle elles ont eu un mal fou il y'a un an en Slovénie.

Le grand défi de Toupane

Jean-Aimé Toupane, le sélectionneur discret tant décrié depuis sa prise de fonction a regagner un peu de crédit grâce à la démonstration des Bleues en quarts. Sa gestion mentale et ses choix tactiques sont rarement mis en avant et l'occasion sera belle face à la Belgique de renverser l'opinion. Il affrontera Rachid Méziane, coach des "Belgian Cats" et pressenti pour lui succéder à la tête des Bleues. Stoïque après le succès en quart "Il n'y avait aucune peur avant. Je vis au jour le jour et je veux juste aller le plus loin possible. On a envie de rester là jusqu'au bout et on est encore en course !" , Toupane malgré son flegme et son humilité rêverait tout autant que ses protégées de s'offrir une finale olympique face aux USA à Paris devant ses proches.

A quelle heure aura lieu la rencontre ?

Le match entre la France et la Belgique débutera à 21h ce vendredi. Il aura lieu à la salle Bercy Arena.

Sur quelle chaîne TV est diffusée France - Belgique ?

Le match entre les Bleus et les Belges sera diffusé le vendredi 9 août à 21 heures sur France Télévisions et Eurosport.

Quelle diffusion streaming pour le match France - Belgique ?

Pour suivre le match en streaming, il faut se rendre sur la plateforme France TV (gratuitement) ou vous pouvez visionner sur les plateformes dédiées Max d'Eurosport ou MyCanal

Les équipes possibles

Le cinq rentrant de la France: Salaun, Ayayi, Badiane, Bernies, Williams. Remplaçantes: Chery, Fauthoux, Johannès, Lacon, Malonga, Michel, Rupert.

Le cinq rentrant de la Belgique: Meesseman, Delaere, Linskens, Ramete, Vanloo. Remplaçantes: Claessens, Joris, Lisowa-Mbaka, Becky Massey, Billie Massey, Mununga, Resimont