"Macron giflé : après la vidéo et l'indignation, Damien Tarel jugé"

Près de 48h après les faits et l'indignation de tout le clan politique, l'auteur de la gifle sera jugé en comparution immédiate ce jeudi.

La gifle reçue par le chef de l'Etat ce mardi 8 juin a été captée en images par des téléphones portables, la vidéo (disponible en tête de cet article) a été diffusée très rapidement sur les réseaux sociaux. On y voit l'agresseur, très clairement identifiable, malgré le port d'un masque. L'agression est impressionnante, même si la violence du coup semble somme toute assez modérée. Cette image du chef de l'Etat recevant une claque restera sans conteste dans l'histoire : il est rarissime qu'un président de la République soit agressé de la sorte et que son intégrité physique soit attaquée.

Ce mardi 8 juin, à Tain l'Hermitage dans la Drôme, un jeune homme a donc attendu Emmanuel Macron derrière une barrière de sécurité. A son approche, il lui a tiré le bras et a crié "A bas la macronie" avant de lui asséner ce coup. Il a presque immédiatement été interpellé par les forces de l'ordre, les agents de sécurité l'ont rapidement plaqué au sol. Selon le maire de Tain-l'Hermitage, Emmanuel Macron aurait réagi en demandant aux agents chargés de sa protection de ne pas le malmener. L'agresseur a été placé en garde à vue, avec un autre individu.

Damien T., 28 ans et auteur de la gifle, est un Drômois âgé de 28 ans. Il était accompagné d'un autre Drômois du même âge, Arthur C. Le premier est un adepte des arts martiaux historiques européens. Le second fait partie d’un conseil de quartier de la commune de Saint-Vallier, d’après le site internet de la mairie, et tous les deux appartiennent à une association de jeux de plateau d’inspiration médiévale, comme le rapporte le Huffington Post. D’après les informations du Figaro, les deux hommes seraient, en outre, proches de la mouvance des gilets jaunes. Selon une source proche de l'enquête citée par le Parisien, il vit chez sa mère "dans une espèce de monde parallèle fait de jeux de rôle, de simulations de combats du Moyen-Age. Les deux gardés à vue sont décrits comme des "marginaux, sans profession et alcoolisés tous les deux au moment des faits."

Cette agression est survenue alors qu'Emmanuel Macron effectuait un déplacement dans la Drôme. Il venait de visiter un lycée hôtelier de la commune de Tain-l’Hermitage. Le président de la République avait été interrogé, en point presse, sur les propos récents de Jean-Luc Mélenchon sur les attentats survenant avant des élections. Emmanuel Macron avait alors répondu que "la vie démocratique a besoin de calme et de respect, de la part de tout le monde. Des responsables politiques comme des concitoyens", en référence notamment à l'appel à la violence d'un youtubeur à l'encontre des Insoumis. "Vers 13h15, le président était remonté dans sa voiture après avoir visité un lycée et il est ressorti car des badauds l'appelaient. Il est allé à leur rencontre et c'est là que l'incident s'est produit", a indiqué la préfecture de la Drôme auprès de nos confrères de France Info.