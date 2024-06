Sujet du bac 2024 de physique-chimie : les épreuves et sujets probables

A quelques jours du début des épreuves, plusieurs possibilités de sujets sont envisagés pour ceux qui ont choisi l'enseignement de spécialité de bac physique-chimie. Voici lesquels.

L'épreuve qui concerne l'enseignement de spécialité physique-chimie, comptant pour le bac 2024, se déroulera le mercredi 19 ou le jeudi 20 juin, pour plusieurs dizaines de milliers de lycéens ayant opté pour cette option. C'est d'ailleurs la première fois que les épreuves de spécialité ont lieu en même temps que celles du tronc commun (philo, grand oral, français). Tous les élèves disposent de trois heures trente pour résoudre les trois exercices qui leur seront présentés. Comme pour les autres spécialités, l'évaluation de physique-chimie au bac se déroule en deux épreuves. L'épreuve écrite des 19 et 20 juin, et une épreuve pratique dont la date leur a été communiquée via une convocation. Ces deux épreuves représentent respectivement 20 (pratique) et 80% (écrite) de la notation finale de cette matière qui compte coefficient 16 dans la moyenne du bac, comme chaque spécialité.

Quels sont les sujets probables cette année ?

S'il ne s'agît que d'approximations, certains sites spécialisés ont déjà spéculé sur ce que pourrait être le sujet de l'épreuve de spécialité physique-chimie.

Pour cette année 2024, les sujets les plus probables seraient, selon Digischool :

Modélisation des transformations acide-base par des transferts d'ion hydrogène

Sens d'évolution d'un système acide-base

Lien entre les action appliquées à un système et son mouvement

Les sujets probables :

Ecoulement d'un fluide

Analyse d'un système chimique par des méthodes physiques et chimiques

Evolution d'un système, siège d'une transformation chimique

Evolution d'un système, siège d'une transformation nucléaire

Sens d'évolution d'un système oxydant-réducteur

Gaz parfait et bilans d'énergie

Images et lumière

Dynamique d'un systèmes électrique

Les sujets peu probables :

Stratégie de synthèse organique

Description d'un mouvement

Phénomènes ondulatoires

Ces propositions sont hypothétiques et elles le resteront jusqu'à ce que les élèves découvrent les sujets, le jour de l'épreuve. Ils restent cependant des axes de révisions qui ont avant tout pour but de permettre aux candidats de baliser les principaux thèmes de la spécialité physique-chimie et d'organiser leurs révisions.

Quels sont les sujets de physique-chimie dans les centres étrangers cette année ?

Comme chaque année, les élèves des lycées français à l'étranger passent les épreuves du baccalauréat quelques jours avant les élèves de la métropole, permettant ainsi aux candidats de l'Hexagone de découvrir les premiers sujets du bac. Cette année, seuls les centres étrangers d'Amérique du Nord ont déjà passé ces épreuves, pour les autres elles se dérouleront dans le courant du mois de juin, quelques jours avant le début du bac en métropole, à Mayotte et à la Réunion. Les sujets donnés aux élèves d'Amérique du Nord ne seront pas identiques à ceux que découvriront les autres candidats les 19 et 20 juin prochains.

Jour 1 :

Jour 2 :

Les sujets du bac de l'an dernier sont à lire en intégralité sur Linternaute grâce à notre partenaire Studyrama. Parmi tous les sujets, ceux de la spécialité physique-chimie sont à découvrir ci-dessous. A noter que deux sessions de l'épreuve ont eu lieu et qu'en conséquence deux sujets ont été distribués aux candidats, un pour chaque journée d'épreuve.

Sujet de la session n°1 de l'an dernier :

Sujet de la session n°2 de l'an dernier :

Quels étaient les corrigés de physique-chimie l'an dernier ?

En plus de diffuser les sujets, Linternaute en partenariat avec Studyrama propose une correction du sujet avec les principaux éléments que l'on pouvait introduire dans sa copie.

Corrigé de la session n°1 de l'an dernier :

Corrigé de la session n°2 de l'an dernier :

Après l'épreuve écrite de physique-chimie des 19 et 20 juin, l'épreuve pratique, elle, aura lieu à la date indiquée sur les convocations individuelles et devrait durer une heure. Du côté du sujet, pas d'exercices communs à tous les candidats mais un certain nombre de situations d'évaluation parmi celles disponibles sur la banque nationale de sujets de l'Education nationale. Le ministère précise toutefois quelques manipulations scientifiques sur lesquelles les candidats ne peuvent pas être évalués :

Réaliser une pile et un circuit électrique intégrant un électrolyseur

Utiliser un dispositif permettant d'étudier la poussée d'Archimède

Mesurer une pression et une vitesse d'écoulement dans un gaz et dans un liquide

Suivre l'évolution de la température d'un système

Utiliser une cellule photovoltaïque

Mettre en œuvre un dispositif permettant d'étudier l'effet Doppler en acoustique

Au moment de l'examen, le candidat tire au sort une situation d'évaluation "parmi un sous-ensemble, renouvelé par demi-journée, d'au moins deux situations d'évaluation à dominante physique et deux situations d'évaluation à dominante chimie", selon le ministère. Il a ensuite une heure pour réaliser les manipulations demandées.

Les résultats de l'épreuve de spécialité de physique-chimie seront disponibles à partir du 8 juillet 2024 comme pour l'ensemble des autres épreuves du baccalauréat. Pour rappel, l'examen de physique-chimie étant composé de deux parties, la note finale est obtenue en multipliant par 0,8 la note de l'épreuve écrite et par 0,2 celle de l'épreuve pratique.